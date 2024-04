Megerősítették az ukránok: ők hajtották végre a tatárföldi dróntámadást

Nyitókép: Nyitókép: X-képernyőkép

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, kedden két dróntámadást is történt Oroszországban, Tatárföldön. Most az ukrán katonai hírszerzés és az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) megerősítették, hogy ők felelnek a csapásokért.

A közlés szerint az egyik támadás a nyizsnyekamszki finomító elsődleges olajfeldolgozó egységét érte, ami rögtön kigyulladt.

Ennek az üzemnek a kapacitása 8 millió tonna olaj, ami Oroszország teljes éves finomításának 2,6 százaléka. Ezenkívül ez a létesítmény Oroszország öt legnagyobb olajfinomítójának egyike”

– áll a közleményben.

„Nem hagyjuk abba az agresszor ország katonai infrastruktúrájának támadását, hogy egyre kevésbé tudja finanszírozni az Ukrajna elleni népirtó háborút. Továbbra is törekszünk arra, hogy minimalizáljuk az olajdollárok beáramlását az orosz katonai költségvetésbe” – közölték a titkosszolgálatok.

Az ukrán hírszerzés közölte azt is, hogy „az ideiglenesen megszállt” Krím félszigeten lévő Szevasztopolban is felrobbantottak egy elektromos alállomást, amely ezután működésképtelenné vált.

(MTI)