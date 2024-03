B****a meg Joe Biden! – Izrael-ellenes tüntetők zavarták meg az amerikai elnök pénzgyűjtő buliját

Nyitókép: Leonardo Munoz / AFP

Tüntetők zavarták meg Joe Biden amerikai elnök new york-i a Radio City Music Hallban tartott grandiózus adománygyűjtő estjét, ahol Barack Obama és Bill Clinton korábbi demokrata elnökökkel együtt gyűjtött pénzt 2024-es újraválasztási kampányához – számolt be az eseményről a New York Post.

A botrányba fulladt rendezvényről többek között kivezettek egy nőt, aki „háborús disznó” és az „atomháborúra Oroszországgal” feliratokat tartotta a magasba. De a tüntetők Izrael Hamász elleni háborúját is bírálták. „Szégyellje magát Joe Biden” – kiabálta az egyik tüntető. Többen azt skandálták:

Vér tapad a kezedhez”.

Az elnök kérte, hogy a biztonságiak által kivezetett tüntetőket „engedjék el”.

„Nem beszélhetsz állandóan. Néha hallgatni kell” – mondta Obama a tüntetőknek. A három demokrata nagyágyú beszélgetését összesen hat alkalommal zavarták meg. A rendezvény helyszíne előtt pedig több százan gyűltek össze, hogy Izrael népirtása ellen tiltakozzanak. „Szabad Palesztinát” – skandálta a tömeg. Mások azt kiabálták, hogy

b****a meg Joe Biden”,

és többen azt kiabálták, hogy az elnök és a Demokrata Párt háborús bűnösök. A new york-i rendőrség legalább egy demonstrálót letartóztatott.

A rendezvényen részt vett Chuck Schummer, a demokraták képviselőházi demokrata frakciójának vezetője is. „Két dolog miatt vagyunk itt” – mondta Schumer, megjegyezve, haz első cél az, hogy „Donald Trump kaotikus, becstelen, hazug és hatástalan rendszere” ne térjen vissza, a második cél pedig, Biden újabb ciklusra való megválasztása.

Az est házigazdája Mindiy Kaling azzal viccelődött, hogy „megtiszteltetés, hogy ennyi gazdag emberrel lehetek egy teremben”.

Az emberek akár 500 ezer dollárt (182 millió forint) is fizettek, hogy itt legyenek

– tette hozzá.

A hírek szerint a rendezvény több mint 25 millió dollárt (9 milliárd forint) gyűjtött össze az elnök újraválasztási kampányához. A Reuters szerint a legbőkezűbb adományozók közös képet is készíthettek az elnökkel.

Az adománygyűjtést Jeffrey Katzenberg, Biden kampányának társelnöke és hollywoodi mogul, valamint Anna Wintour, a Vogue magazin főszerkesztője szervezte. „A számok nem hazudnak: a mai esemény hatalmas erődemonstráció, és hűen tükrözi a Biden-Harris kampány lendületét” – büszkélkedett Katzenberg.

Biden adománygyűjtő akciójával párhuzamosan

Donald Trump Jonathan Diller rendőr virrasztásán vett részt,

ahol saját kampányához gyűjtött támogatást. Trump kampánystábja szerint Joe Biden rendezvényén „több száz zavart hollywoodi liberális vett részt”, hogy finanszírozzák az Egyesült Államok elpusztítását.

Biden jelentős anyagi előnnyel rendelkezik Trumppal szemben, annak ellenére, hogy a felmérések szerint Trump vezet a népszerűségi versenyben. Biden kampánystábja közleménye szerint 155 millió dollárral (56 milliárd forint) rendelkezik, és az elnök csak a múlt hónapban 53 millió dollárt (19 milliárd forint) gyűjtött össze.

Ehhez képest Trump mindössze 36 millió dollárból (13 milliárd forint) kampányol.