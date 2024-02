„Ha megvonjuk a két háborús év mérlegét, melyik fél számításai jöttek be jobban?

Minden közvetlenül és közvetve érintett félnek alkalmazkodnia kellett ahhoz, hogy a háború elhúzódott. Eredetileg ugyanis Oroszország, de a Nyugat is rövid, legfeljebb néhány hetes konfliktussal számolt. Ukrajnának nem volt sok választása, védekezni kényszerült, és 2022-ben komoly sikereket tudott felmutatni. Előbb, amikor az oroszok feladták a Kijev körüli pozícióikat, majd, amikor ősszel meghátrálásra kényszerítették az oroszokat a Herszoni területen és Harkivnál. 2023-ban Bahmut elfoglalásánál már Moszkva felőrlő stratégiája érvényesült, és ezt láthatjuk azt követően is, hogy kudarcba fulladt az ukránok tavaly nyári nagy ellentámadása.

Avgyijivkát négy hónap ostrom után vették be az oroszok, és jelenleg is több fronton haladnak előre lépésről lépésre: a Harkivi területen Kupjanszk irányába, Bahmuttól Csaszij Jar felé, a most elfoglalt Avgyijivkából kiindulva tovább nyugati irányba, a vuhledári fronton Marjinkából kiindulva, illetve a Zaporizzsjai területen az ukránok által nyáron visszafoglalt településeken keresztül, azzal a céllal, hogy kiegyenesítsék a frontot. Az ukránok nagy áldozatokkal próbálják megtartani a Dnyeper bal partján kialakított hídfőt, ez valóságos vérszivattyú a számukra. Vagyis jelenleg az látszik, hogy a harctereken érvényesül az oroszok tüzérségi és légi fölénye, és Kijev egyre nagyobb utánpótlásgondokkal küzd, legyen szó a hadianyagról, de a katonák pótlásáról is.

Ha ez a harctéri helyzet tartós marad, reálisan lehet azzal is számolni, hogy az ukrán védelem esetleg összeomlik?

Nem tartom elképzelhetetlennek, de még egy ilyen forgatókönyv sem jelenti azt, hogy Ukrajna teljes területét megszállja az orosz haderő. Moszkva minimális hadicéljai a háború realitásaival szembesülve a négy Oroszországhoz csatolt terület – Herszon, Zaporizzsja, Donyeck, Luhanszk – teljes ellenőrzésére korlátozódtak. Egy esetleges ukrán összeomlás esetén ismét felmerülhet a keleti országrész, az ún. Novorosszija megszerzése. Valószínűbbnek gondolom azonban, hogy a háború nem zárul le a 2024-es évben.

Az ukrán hadsereg a jelenlegi állapotában nem alkalmas arra, hogy újabb nagy ellentámadást indítson, de Kijev abban bízik, hogy képes lesz újabb katonatömegeket mozgósítani és a csak-csak beérkező amerikai támogatás mellett 2025-ben már az európai védelmi ipar is felfut, biztosítva a lőszerutánpótlást.

Mennyire eltökélt az orosz, illetve az ukrán társadalom a háború folytatása mellett?

Az orosz társadalom nagy többsége a Kremltől független mérések szerint is a háborút a győzelemig folytatná, ez mutatkozik meg Putyin elnök támogatottságában is. Az ukránok eltökéltsége is kitart, de az előző évhez képest már jócskán megnőtt azok száma, akik akár területi engedmények árán is befejeznék a háborút.A háborús fáradtság Oroszországban is érzékelhető, de az eddigi mozgósítási hullámok lényegében a periférikus déli és keleti országrészekre korlátozódtak, és nem érintették Moszkvát vagy Szentpétervárt. Ezzel szemben Ukrajnában egyre nagyobb a társadalmi ellenállás az erőszakos mozgósítással szemben.”

