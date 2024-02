Putyin jobban örülne Biden győzelmének

Oroszország készen áll az együttműködésre bármelyik amerikai elnökkel, de ha választani lehet, akkor inkább Joe Biden győzelmének örülne jobban, nyilatkozta Vlagyimir Putyin szerdán egy interjúban – írta meg a TASZSZ.

A válasz: Biden

„Biden” – válaszolta Putyin arra a kérdésre, hogy melyik politikus lenne jobb Oroszország szempontjából az Egyesült Államok elnökeként, Biden vagy Donald Trump. A feltételezhető okot, miszerint egy gyenge kezű amerikai vezetés sokkal jobb lenne Oroszország számára, nem mondta ki az orosz elnök.

Biden tapasztaltabb, kiszámíthatóbb ember, régi vágású politikus

– tette hozzá Putyin.

„Már több éve annak, hogy találkoztam Bidennel, és már akkor is azt mondták, hogy alkalmatlan. Én nem vettem észre ilyesmit. Igaz, hogy nézegette a papírjait, de őszintén szólva én is a magamét” – mondta Putyin, majd felidézett egy másik esetet is. „Az, hogy valahol egy helikopterből kiszállva beütötte a fejét, hát az vesse rá az első követ, aki még soha nem verte be a fejét semmibe” – tette hozzá az orosz elnök.

Trump ezt bóknak veszi

Putyin kijelentését természetesen Donald Trump sem hagyta szó nélkül. „Valójában Putyin csak bókolt nekem. Azt mondta, hogy szívesebben látná Joe Bident elnökként helyettem. Ez egy dicséret” – mondta Trump szerdán Dél-Karolina államban egy gyűlésen.

A volt amerikai elnök megismételte, hogy megválasztása esetén azonnal meg fogja oldani az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktust.

