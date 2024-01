„Csúnya dolgokat hallani Putyinról. A gyanútlan szemlélődő csak azt nem érti, honnan ez a sok holtbiztos értesülés. Honnan tudja Volodimir Zelenszkij, hogy Putyin nem fog megállni Ukrajna határainál? Az ukrán elnök szerint ha Oroszország legyőzi Ukrajnát, akkor a balti országokat is megtámadja. Litvániában, Észtországban, majd Lettországban is ezzel a történettel riogatta a közvéleményt, vagyis azzal gyanúsította Oroszországot, hogy a szomszédos NATO-tagországokat is hajlandó megtámadni.(...)

Aki nem katonai szakértő, az is tudja, hogy a háborúkban gondolkodó stratégák nemcsak a győzelemben bíznak, hanem felkészülnek az ellenkezőjére is. Minden terv árnyékában meghúzódik egy B terv arra az esetre, ha másként alakulnak a dolgok. A Zelenszkijt mozgató nyugati nagyhatalmak vezetői egy időben nagyon bíztak Ukrajna győzelmében, s ennek reményében ész nélkül támogatták az ukránokat.

Az ukrán elnök és néhány megszállott elvbarátja nagy hangon szónokol a végső győzelemről, de a józan megfigyelők pontosan tudják, a Nyugat számára ez a hajó elment. Ezt egyre többen látják, és kérdezik a nagy stratégáktól: mi a B terv? Reméljük, nem az, hogy utánunk a vízözön.”

