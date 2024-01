„Orbán túszul ejtette országát” – tombol a német EP-képviselő

„Orbán Viktor kormányfő túszul ejti országát, hogy keresztülvigye autoriter társadalmi átszervezésről szőtt álmát, lábbal tiporja a jogállamiságot, és fejőstehénnek tekinti az Európai Uniót” – mondta Terry Reintke, a német Zöldek EP-képviselője RedaktionsNetzwerk Deutschlandnak (RND).

Az RND-nek nyilatkozott Orbánról Manfred Weber is, a néppárti frakció- és pártelnök szerint Orbán az elmúlt években korántsem bizonyult a többi uniós állam partnerének, ugyanis „inkább Putyin szövetségeseként, mint EU-tagként viselkedik”.

Az Európai Tanácsban Orbán jóváhagyása az új segélyalapokhoz azonban feltétlenül szükséges ahhoz, hogy Ukrajnát ne fenyegesse néhány héten belül államcsőd – írta a lap. Az uniós parlamentben most két kezdeményezés is van a magyar elnök szavazati jogának megvonására. A finn konzervatív Petri Sarvamaa petíciót indított, amelyben felszólítja az EU Bizottságát, hogy lobbizzon az állam- és kormányfőknél a szavazati jogának megvonása érdekében. Az EU számára most vagy minden vagy semmi. Az indoklás szerint Magyarország már régóta nem tartja tiszteletben az olyan európai értékeket, mint az emberi méltóság, a demokrácia és a jogállamiság.

