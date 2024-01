„Ha mást nem is tudunk az orosz-ukrán háborúról, azt mindenképpen, hogy dehogy is a nemzeti függetlenségért harcol Kijev, dehogy is a szuverenitásáért; minden bizonnyal Pressman nagykövet úr is is kitalációnak, képzelt valóságnak minősítené ezeket a célokat. Teljesen egyértelmű és cáfolhatatlan, mondhatni, tényellenőrzött tény, hogy Ukrajna az Európai Unióért, a demokráciáért, illetve a régi, szabályokon alapuló világrendért harcol Putyinnal, aki annyira haragszik ezekre dolgokra, hogy minden ok nélkül megtámadta Ukrajnát. E helyütt lehetne értetlenkedni, hogy most akkor Európa, illetve a régi, szabályokon alapuló világrend megsemmisítésének céljából támadta meg Ukrajnát, vagy teljesen céltalanul, de fogadjuk el mind a kettőt igaznak, mert minden felmerülő kétkedés egyértelműen orosz propaganda.

Az Európai Unió veszélyben van, ez evidens, ha Putyint nem állítjuk meg a donyecki piacon belövésekkel, akkor holnap Brüsszelben parádézna, onnantól meg ismét percek kérdése, hogy az Azori-szigetekről kiindulva partra szálljon New Jerseyben, hogy Trumpot hatalomra segítse. Ez annyira nyilvánvaló, hogy felesleges is tovább részletezni. Sokkal fontosabb ügyünk a régi, szabályokon alapuló világrend megmentése, amit szintén Putyin fenyeget.”