Egyre szigorúbb határellenőrzésekre lehet számítani Ukrajnában

Többen is arról számoltak be, hogy akár tizenegy órás várakozási időre is lehet számítani az ukrán határon – írja az Exxpress osztrák hírportál.

A helyzet valószínűleg azért alakult így, mert az ukrán hatóságok szerint megszaporodtak az illegális határátlépések.

Szerdán a Mandiner is beszámolt róla, hogy hadköteles kárpátaljai férfiak Magyarországra akartak szökni.

Andrij Demcsenko, az Ukrán Állami Határszolgálat szóvivőjét a BBC is megkereste. „Vannak szabályok a határátlépésre, amelyek nem változtak. Tekintettel azonban arra, hogy a hamisítványok felhasználása megnövekedett, az ellenőrzés megerősítéséről beszélünk” – árulta el.

