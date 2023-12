Nagyon durva harcok folynak Gáza déli részén

Hán Júnisz környékén harcol az izraeli hadsereg (IDF) a Hamász ellen, közben sürgős felhívást tettek közzé a civilek számára, hogy hagyják el a terület nagy részét – számol be az Euronews. Térképen öt blokkot jelöltek meg, ahonnan evakuálni kell a civileket. Nem világos, hányan értesültek az utasításról, mivel Gáza nagy részén nincsenek kommunikációs hálózatok és internetkapcsolat.

A Gáza déli részén azután folytatódtak a harcok, hogy a múlt héten összeomlott az Izrael és a terrorszervezet közötti tűzszünet. Az IDF szerint Hán Júnisz a Hamász fő erődítménye, ezért

házról házra járva próbálják kiiktatni a terrorszervezet fegyvereseit.

Megölték a Hamász több harcosát is, ezenkívül fegyvereket találtak egy iskolában. A katonák egy liftet tartalmazó alagútaknára is bukkantak az egyik külvárosban. A terroristák egy, az ENSZ által működtetett iskolából is tüzet nyitottak az északi Beit Hanun városában. A Hamász eközben kijelentette, továbbra is rakétákkal támadja Izraelt.

Megöltek egy Gázában fogva tartott izraeli túszt, a 25 éves Sahar Baruchot

– jelentette be az a kibuc, ahol a férfi elrablása előtt élt. A Hamász azt állítja, hogy Baruchot péntek reggel ölték meg egy sikertelen izraeli mentőakció során. A túszok családjainak fóruma közölte, hogy követelni fogja a férfi holttestének visszaszolgáltatását a Hamásszal kötött, a fogvatartottak szabadon bocsátásáról szóló megállapodás részeként. Az izraeli hadsereg szerint jelenleg 138 túszt tartanak fogva a Gázai övezetben.

Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube, Euronews