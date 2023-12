Megszólalt az Európai Bizottság szóvivője: ekkor csatlakozhat Ukrajna az EU-hoz

Ukrajna uniós csatlakozására 6-11 év múlva kerülhet sor – erről Martin Selmayr, az Európai Bizottság ausztriai képviseletének vezetője árulta el a Kleine Zeitung lapnak adott interjújában.

„Ausztriának ez hat évbe tellett, Spanyolországnak tizenegy évbe. Ukrajna valahová a két céldátum közé fog esni”

– fogalmazott.

Arra a kérdésre, hogy a csatlakozási tárgyalások épp olyan „üres ígéretek, mint Törökország esetében”, Selmayr azt mondta: ez egy teljesen konkrét ígéret, ehhez azonban az is kell, hogy az EU irányába mozduljanak el a folyamatok. Törökország ezzel épp ellentétes irányban haladt az elmúlt években, viszont ehhez képest

Ukrajna az EU szívében van”.

Szerinte a csatlakozási tárgyalások megkezdése az uniós biztonságot is szolgálja, és ha ez nem történik meg, „visszazuhanunk a XIX. század sötét napjaiba, amikor szomszédos országok lerohanták egymást, hogy földet szerezzenek”. Selmayr állítja: Ukrajna olyan jól halad, hogy 2016 óta az uniós törvények 70 százalékát már be is iktatták.

Nyitókép: Sergei Supinsky / AFP