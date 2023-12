Kegyetlen felvételt tett közzé a Hamász a fogságban lévő izraeli túszokról (VIDEÓ)

Hétfőn tette ki azt a videót a Gázát irányító terrorszervezet, melyben három, októberben elrabolt izraeli túsz látható. Az egyik megszólaló a 79 éves Chaim Peri, akit a Nir Oz-ban lévő kibucból raboltak el a terroristák. A másik két túsz ugyanebből a kibucból származik, egyikük a 84 éves Amiram Cooper, másikuk a 80 éves Yoram Metzger a Times of Israel közlése szerint.

A hatóságok egyelőre nem tudják, mikor készült pontosan a most nyilvánosságra került videó.

A palesztin terrorszervezet már korábban is tett közzé hasonló felvételt a túszokról, ezt Izrael pszichológiai hadviselésnek titulálta, ezért az izraeli média egy része nem is számol be ezekről.

Izraeli politikusok szerint a Hamász azért közölte a videót, hogy nyomást gyakoroljon az izraeli vezetésre, hogy újabb túszszabadítási alkuk jöhessenek létre.