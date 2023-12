„Megesett a héten, hogy az UMDSZ vezetői, és kárpátaljai magyar politikusok nyílt levélben szólították fel Orbán Viktort, hogy támogassa Ukrajna uniós csatlakozását. Az ügy természetesen azonnal befutotta a balos sajtót, nem is véletlenül, a mi oldalunk, viszont kerülte a témát. Ez egy hiba volt. Egyértelműen foglalkozni kellett volna a levéllel, és azzal, hogy milyen kérdéseket vet fel, illetve azzal is, hogy miért nem próbáltunk utána járni az ügynek. Ez utóbbira könnyű válaszolni, bár egyesek ebben is inkább mentegetőzést fognak látni. Az üggyel ugyanis foglalkoztunk, vagyis próbáltunk. E sorok írója kárpátaljaiként fontosnak tartotta, hogy minél több információt szerezzen a levél megírásának hátteréről, esetleges ellenvéleményekről. Ez azonban nem sikerült. Hogy miért nem, az egyelőre talán jobb is, ha nem kerül a nyilvánosság elé. Bízom az olvasók ítélőképességében, és abban, hogy átlátják annyira a magyarság helyzetét Ukrajnában, hogy tudják, miért okosabb, ha valaki nem nyilatkozik.

Felmerül viszont a személyes felelősség kérdése, hiszen kárpátaljai vagyok, a médiában dolgozom, ezért ha az én véleményem nem is fontos, de talán releváns. Ezt pedig korábban is megírhattam volna válaszul. Korábban is akartam, azonban annak, aki Ukrajnával foglalkozik, volt dolga a héten elég, ha csak a frontvonal legutóbbi áttekintésére, esetleg a Kereckén történt gránátos támadásra gondolunk. Véleményem azonban van.

Egy hirtelen, kényszeredetten felvetett, de egyelőre végre nem hajtott intézkedés ugyanis nem írja felül az elmúlt tíz év ukrán gyűlöletpolitikáját. Igen, Kijev visszavonja a nyelvtörvény magyarokra vonatkozó részét. Legalábbis ezt ígérték. Ahogyan ígérték a kilencvenes évek elején Kárpátalja autonómiáját is. Fogalmazzunk tehát úgy, hogy akkor hisszük el, hogy tényleg végrehajtják az intézkedést, ha látjuk (fogalmazhatnánk durvábban is, van erre egy bizonyos mondás egy orosz tankkal, ami forog, de ezt ismét inkább az olvasók fantáziájára bíznám).

Ukrajna EU-s integrációját tehát csak akkor támogathatjuk, ha láthatóan visszaállították az elvett kisebbségi jogokat. Amíg erre csak ígéretek vannak, addig mi is csak ígérhetünk (...).

(...) Kényesebb téma. Orbán Viktor nem vétózott. Vagyis tulajdonképpen igen, hiszen mivel a nemzeti parlamentek dönthetnek majd Ukrajna uniós csatlakozásának ügyében, a lehetőség továbbra is kezünkben van. Értem a logikát, hiszen így időt és életet nyertünk, hogy nyomást helyezzünk Brüsszelre a kifizetések kapcsán. Ez volt a logikus döntés. Azonban, talán egy kicsit minden jobboldali embert megütött a trükk végrehajtása. Nem ezt vártuk. Ez a dolog érzelmi része. Forradalmár nemzet vagyunk, és jobban örültünk volna egy kardcsörtetős asztalra ba… csapós vétónak. Ez tény.”

