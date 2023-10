„Nem tudom, észrevette-e a tisztelt olvasó, de a gázai helyzet alaposan próbára teszi a baloldaliak tisztánlátását. Sokan közülük képtelenek dönteni, kit szeressenek jobban: Izraelt vagy a palesztinokat? Régi agymenésük, hogy a zsidóság kollektíve az ő barátjuk, mi pedig sunyi antiszemiták volnánk, nyilván változatlan alapvetés számukra.

Csakhogy ott vannak még különféle muszlimok, akiket ők – ideo­lógiai rögeszméik szerint – ismételten nagyon szeretnek.

Így aztán most, hogy kétfelé kéne szeretniük, leginkább hallgatnak.

Ahogyan háborúk, szörnyűségek, vérontás idején a baloldal mindig is hallgatni szokott. Amikor ugyanis vér folyik, ők azonmód eliszkolnak saját bejáratú kis agyszüleményeikkel, legfeljebb makognak valamit általános emberbarátságról, morálról. Ami nyilván roppant hasznos, ha éppen emberek torkát vágják el.

Soros Györgynek persze nincsenek effajta kétségei. Ő kezdettől fogva gyűlöli Izrael államot, ahogyan gyűlöl minden nemzeti, vallási közösséget. Egyidejűleg pénzeli a befolyása alá hajtható szervezeteket, kormányokat, hatóságokat. Mert ettől kerek az ő világa.

A zsidónak született milliárdos most fizet azért, hogy zsidókat gyilkoljanak meg Izraelben.

Becstelen gazember ő is, de az Európai Unió vezetése is, amely a terrorakció óta is »segélyezi« a Palesztin Hatóságot, rajtuk keresztül pedig azokat, akiket már nem látunk, mégis ismerünk. Valójában minden kiküldött dollár, minden csekk, minden táska pénz azért áramlik oda, hogy az iszlám legyűrje a judaizmust. Ha valaki erre azt mondja, hogy túlzás, szerintem gondolkodjon egy kicsit.

Garantálom, hogy egyetlen mentő körülményt sem talál majd, így közösen kimondhatjuk: Soros György a zsidóság ellensége. Azért dolgozik, hogy a zsidó embereknek ne legyen »nemzeti otthonuk«, ne legyen egy zsebkendőnyi földjük, hogy félelemben, rettegésben éljenek.”

***