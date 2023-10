Jobboldali áttörés Németországban: így választottak Bajorországban és Hessenben

Mint arról lapunk is beszámolt, két tartományi választást is tartottak Németországban vasárnap.

Bajor eredmények

Bajorországban, ahol a CDU-val szövetségben működő CSU (Keresztényszociális Unió) sok évtizede megdönthetetlen kormánypárt, ezúttal is a CSU végzett az első helyen. Ugyanakkor az előző választáshoz hasonlóan most sem tudott abszolút többséget szerezni a müncheni parlamentben, tehát koalíciós partnerre van szüksége, amire a legnagyobb esélye az elmúlt években is a CSU-val kormányzó Szabad Választók (FW) pártnak, a vidéki, kistelepülési, kisgazda, konzervatív szavazók képviselőjének van.

A választáson a CSU nagyjából megőrizte támogatottságát,

a Szabad Választók 4,2 százalékponttal, az AfD 4,4 százalékponttal erősödött.

A három német szövetségi kormánypárt viszont gyengült: a Zöldek 3,2 százalékpontot, a szocdemek 1,3 százalékpontot, a liberális FDP pedig 2,1 százalékpontot veszített öt évvel ezelőtti eredményükhöz képest – ezzel a liberálisok ki is estek a törvényhozásból.

Az előzetes hivatalos végeredmény Bajorországban a következő:

CSU 37%

Szabad Választók: 15,8%

AfD 14,6%

Zöldek 14,4%

SPD 8,4%

FDP 3%

Hesseni eredmények

Tartományi választást tartottak a közép-németországi Hessenben is. Itt az egyébként is helyben kormányzó CDU 7,6 százalékpontot erősítve 34,6 százalékot szerzett, és második helyen futott be a nagyot erősödő AfD.

A szövetségi szinten kormányzó baloldal itt is leszerepelt,

bár a liberálisok kerek 5 százalékkal épp, hogy bejutottak a tartományi parlamentbe.

A hesseni választás előzetes végeredménye:

CDU 34,6%

AfD 18,4%

SPD 15,1%

Zöldek 14,8%

FDP 5%

