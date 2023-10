„Előre látható volt, mit fog tolni a baloldali kommunikáció. Tudatosan összekeverik a baloldali-progresszívet az európaival. Szerintem egy progresszív-föderalista EU-ban egyedül is jobb lokalista konzervatívként, mint csatlakozni a fősodorhoz. Lattmann Tamás meg csak azt felejti el, hogy akárki is jön, »előbb-utóbb« az is távozik a hatalomból, egy kormány sem tart örökké. Az ő kedvencei sem. Egyébként egy spanyol forgatókönyv látszik kibontakozni Merkel lengyel változatával az élen, akit esetleges koalíciós partnerei balra fognak húzni. Úgyhogy hajrá PiS!”

