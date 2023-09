Megérték a szankciók: szeptemberben is gyengült az euróövezet gazdasága

Szeptemberben valamelyest enyhült a teljesítmény romlásának mértéke az euróövezet gazdaságaiban a HCOB beszerzésimenedzser-indexének a londoni S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató által pénteken publikált előzetes értékének tanúsága szerint.

Az előzetes adatok alapján a HCOB euróövezeti kompozit beszerzésimenedzser-indexe (BMI)

szeptemberben 47,1 pontra emelkedett az augusztusi 34 hónapos mélyponttal felérő 46,7 pontról, és meghaladta a 46,5 pontos piaci várakozásokat.

A BMI 50 pont alatti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének csökkenését, 50 pont feletti értéke pedig gyarapodását jelzi.

A szeptemberi kompozit, azaz a feldolgozóipari és szolgáltatóipari adatokat egyaránt magában foglaló BMI alapján tehát az euróövezetben a harmadik negyedév végén tovább romlott a gazdaság teljesítménye. A csökkenés elsősorban a feldolgozóipari teljesítmény meredek zsugorodására vezethető vissza, miközben a szolgáltatóiparban enyhült a csökkenés mértéke. Az üzleti hangulat tavaly november óta a legalacsonyabb szintre süllyedt.

A HCOB feldolgozóipari BMI-je szeptemberben az augusztusi 43,5-ről 43,4 pontra csökkent, alatta maradva a 44,0 pontot jelző piaci várakozásoknak. Az elért érték továbbra is gyengének és sérülékenynek állítja be a feldolgozóipar állapotát, elsősorban a csökkenő kereslet miatt. A termelési volumen az előző hónaphoz hasonlóan szeptemberben is nagymértékben csökkent.

A foglalkoztatás a negyedik egymást követő hónapban esett.

A szolgáltatóipari BMI 49,8 pontra emelkedett szeptemberben az augusztusi 47,3 pontról, lényegesen meghaladva a 47,2 pontos piaci várakozásokat. A szolgáltatóipari BMI már a második egymást követő hónapban tartózkodik az 50 pontos határ alatt, elsősorban az új megrendelések egyre nagyobb mértékű, konkrétan egy éve a legnagyobb csökkenése miatt. Ezen belül nagymértékben visszaestek az exportmegrendelések is. Az új megrendelések lassú beérkezése viszont a rendelésállomány feldolgozását gyorsította fel, így a hátralék nagymértékben csökkent.

A foglalkoztatás több mint három éve az első alkalommal csökkent most szeptemberben a HCOB BMI szerint.

(MTI)

Nyitókép: Martin Bertrand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP