Lengyel képviselő: Jézus nem azért halt meg a kereszten, hogy a PiS megnyerje a következő választást

Nareszcie Kościół przestaje chować głowę w piasek. Widocznie biskupi zrozumieli to w końcu, że nie po to Jezus Chrystus umarł na krzyżu, by @pisorgpl wygrał kolejne wybory. I dlatego, mimo trwającej kampanii wyborczej, zdecydowali się jednak zająć jednoznaczne i niewygodne dla… https://t.co/RylJ7xQEig