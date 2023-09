Week of Action – nyersfordításban „Cselekvés Hete” kezdődik október 9-én a Los Angeleshez tartozó iskolakörzetben, mutatja be a helyzetet tényfeltáró cikkében a City Journal. Az ártalmatlan nevű programsorozat egészen megdöbbentő tartalmat takar, kezdve az október 11-én tartott „nemzeti coming out nappal” – írják a lapban, hozzátéve:

az eseménysorozat célja, hogy „hatéves gyerekekből a gender- és kritikai fajelmélet kezdő szakértői váljanak”.

A City Journal megszerezte az ominózus héthez tartozó programsorozat kézikönyvét is, amely „kötelezően ajánlott” az iskolák tanárai számára, és a legújabb LMBTQ+-zászló színeire applikált, feketék felsőbbrendűségét is jelképező ököl grafikájával ellátott fejléc díszít.

Genderpropaganda kisgyerekeknek

A programsorozatot egy 12 tengely mentén térképre vitt identitásfejtágítással kezdik óvodások és kiselsősök számára, amelyen „a megkülönböztetéssel vagy kiváltságokkal kapcsolatos tapasztalataikat” kell ábrázolniuk, beleértve a faji, nemi, szexuális orientációt vagy éppen a testalkatot illetőeket, majd ennek alapján indul az indoktrinációs hét.

Ugyanis, mint a lap megjegyzi, minden általános iskolai napot más-más LMBTQ+ hírességnek lehet szentelni, akiket reggelente mutatnak be majd a nebulóknak az eszköztár szerint.

Hétfőn „Jazz Jannings-napot” tartanak – a legfiatalabb transzneműként elhíresült, fiúnak született aktivistán állítólag már kétéves (!) korában látszott, hogy nem azonosul születési nemével, négyévesen pedig nemi diszfóriával diagnosztizálták, ezután kezdődött meg műtétekkel tarkított nemváltása és médiakarrierje, mindössze hétévesen.

A tanárok különféle szerepjátékokkal is közelebb hozhatják a gyerekeket transznemű társukhoz

(a Meseország mindenkié című botránykönyvvel való bármiféle hasonlóság természetesen kizárólag a véletlen műve – a szerk.)