„»A TERF, vagyis ‘transz-kirekesztő radikális feminista’, egy olyan kifejezés, amelyet a radikális baloldaliak használnak olyan nők becsmérlésére, akik nem akarják, hogy a biológiailag férfi, de magát transznemű nőnek valló emberek betolakodjanak a női nem számára elkülönített terekbe, például a mosdóba.«

Ezek szerint az egyik elmebeteg társaság – a radikális feministák, akik a világot egy nagy férfi-nő háborúnak képzelik, amiben a nőknek győzniük kell, mégpedig úgy, hogy feladván saját attribútumaikat társadalmi értelemben férfivá válnak – most szembe találta magát egy még elmebetegebb csapattal, akik szerint ha egy férfi nőnek vallja magát, azzá is válik, tehát egy tisztességes feminista értük is küzd. A tisztességes feministák szerint viszont nem. Ha elbizonytalanodnánk, vajon woke-ul melyikük a menőbb, azt onnan tudjuk meg, hogy mindig a nagyobb baromság mögött áll a felvilágosult korszellem, tehát ez esetben a transzok a nyerők.

Ha azt hittük, ez még nem gyűrűzött be Magyarországra, nagyon tévedünk, mert a TERF-ek térnyerése miatti aggódás idehaza sem újkeletű. Már »2016 első felében jelentek meg hasonló megnyilatkozások«, de valahogy elkerülte a figyelmünket. Ezek a galád TERF-ek olyanokat vallanak, mint hogy a »transz nők férfiak, akik nőként élnek«. »A transzokat kizáró radikális feminizmus a gyűlölet nyílt üzenetét hirdeti«, sőt a legvadabbak még a transz nők létezését is tagadják, azt állítva, hogy azok valójában »öngyűlölő meleg férfiak«. (Az idézetek a honi transznemű egyesület honlapjáról származnak.)

Az embernek az az érzése, hogy egy kis bepillantást nyert a Brian életé-ből ismert civódásba, a Júdeai Nemzeti Front és a Júdea Népe Front közötti adok-kapokba, egy számunkra eddig teljesen rejtve maradt virtualitásba.”

Nyitókép illusztráció. Fotó: Trenka Attila/Mandiner