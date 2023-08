Brit miniszter: Prigozsin halála után Putyin napjai meg vannak számlálva

Vlagyimir Putyin napjai „nagyon is meg vannak számlálva” – nyilatkozta a brit védelmi bizottság elnöke a Sky Newsnak. Tobias Ellwood elmondta azt is: nem ért egyet egyes elemzők azon értékelésével, miszerint Jevgenyij Prigozin nyilvánvaló halálával Putyin „elsődleges fenyegetése kikerült a képből”, és az orosz elnök megerősödve léphet elő. Elwood más véleményt fogalmazott meg, miszerint „a más véleményen lévő hangok olyan mértékű kiiktatása, mint amilyen mértékben Putyin most teszi”, azt mutatja, hogy

a Kreml belső köre iránti bizalom megszűnt”.

Putyin most „inkább félelemmel, mint lojalitással irányít”, és ami döntő fontosságú, az orosz oligarchák és az elit már nem tekinti őt státuszuk „alkalmas garanciájának”.

Lehet, hogy Prigozsin halott, de a kár megtörtént, mert ő leplezte le, hogy Putyin ukrajnai inváziója valójában milyen rosszul sikerült”

– mondta Ellwood, aki szerint ha bárki egy pillantást vet az orosz történelemre, sejtheti, hogy mi történhet ezután: „Amikor egy orosz vezető elveszíti népszerűségét az elit körében, akkor az orosz történelem azt mutatja, hogy a gyengeséget gyorsan és kíméletlenül kihasználják.”

Nyitókép: MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK / SPUTNIK VIA AFP