„Most mondd, micsoda véletlenek vannak: Sorosék éppen most vásárolták be magukat a lengyel médiába! Most, mikor közelednek a sorsdöntő választások!

Még ki sem hűlt a hír, miszerint Sorosék kivonulnak az EU-ból.

De már most látszik, ezek a gazemberek úgy mennek, mintha jönnének. De meddig még?”