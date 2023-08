„A bátorság legyőzi a félelmet” – így toboroz új katonákat Ukrajna hadserege

Az ukrán védelmi minisztérium a nyári ellentámadás harmadik hónapjában új kampányt indított a katonaköteles korú állampolgárok meggyőzésére. Volodimir Zelenszkij elnök Oroszország 2022. februári teljes körű inváziója után hirdetett általános mozgósítást, ami azt jelenti, hogy a 18 és 60 év közötti katonai tartalékosok bevonulhatnak.

Hanna Maliar védelmiminiszter-helyettes szerint a videókkal és fotókkal most azt szeretnék elérni,

hogy „minél többen legyőzzék a félelmeiket” mint a hadseregbe való bevonulás egyik fő akadályát.

„Mindannyian élő emberek vagyunk, és a győzelem érdekében leküzdjük a félelmet” – mondta. Hozzátette: a hadköteles férfiaknak kötelességük naprakészen tartani a sorozóhivatalokban a személyes adataikat is, „az adataikat frissítők közül viszont nem mindenkinek kell automatikusan bevonulnia a hadseregbe, és a mozgósítottak közül sem feltétlenül kerül mindenki aztán harci övezetbe”.

Az akcióra nem véletlenül most került sor: Ukrajnának valószínűleg egyre nagyobb kihívásokkal kell szembenéznie a toborzás terén, mivel az Oroszországgal vívott háború lassan tizennyolc hónapja tart. Az „A bátorság legyőzi a félelmet” szlogennel is operáló kampányban idéznek például egy korábban Bahmutban harcoló ukrán katonát, aki azt mondja: „Egy háborúban mindenkinek vannak félelmei. Nekem is.”

A védelmiminiszter-helyettes ugyanakkor

ígéretet tett arra is, hogy kiirtja a korrupciót a toborzási folyamatból,

„mert fontos a bizalom a polgárok és a toborzóközpontok között, mi pedig éppen egy lépést teszünk ennek a bizalomnak a megteremtése felé".

Az ukrán hadseregben ugyanis korábban már több botrányos vesztegetéses és korrupciós esetre fény derült, ezért Zelenszkij egy rendeletben tette hivatalossá azt a múlt héten hozott döntést, amely szerint a regionális toborzóirodák összes vezetőjét elbocsátották egy ezzel kapcsolatos átfogó vizsgálat után.

„Ezt a rendszert olyan embereknek kellene irányítaniuk, akik pontosan tudják, mi a háború,

és hogy a háború alatti cinizmus és megvesztegetés miért hazaárulás”

– mondta.

Nyitókép: 2023. július 22-én megnyílt a harmadik különálló rohamdandár toborzóközpontja az ukrajnai Lvivben. (Pavlo Palamarcsuk / Anadolu Agency via AFP)