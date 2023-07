Storm Shadow-val ölhették meg a Déli Katonai Körzet parancsnokhelyettesét az ukránok

Meghalt Oleg Cokov altábornagy, az orosz Déli Katonai Körzet parancsnokhelyettese – közölték ukrán tisztviselők. A hírt azóta orosz források is megerősítették – írja az Index.

Ez egyben azt is jelenti, hogy Cokov az eddigi legmagasabb beosztású orosz katona, aki életét veszti az orosz-ukrán háborúban.

Az altábornagy kedden halt meg, a jelentések szerint egy brit Storm Shadow rakéta végzett vele l a dél-ukrajnai Bergyanszk városában, egy parancsnoki központban.

Először Mariupol ukrán polgármesterének tanácsadója közölte a hírt, majd – nem hivatalos – orosz források is megerősítették, például egy 1,4 millió követővel rendelkező, a háborús eseményeket követő Telegram-csatorna is.

Hozzátették azt is, hogy kollégái szerint a katonatiszt személyében egy „jó és kompetens” parancsnokot veszített az orosz hadsereg.

Cokov ellen korábban az Európai Unió, az Egyesült Királyság és Új-Zéland is szankciókat vezetett be amiatt, hogy személyesen is szerepe lehetett az ukrán városok, civil célpontok elleni katonai csapásokban.

