Egy volt szovjet hírszerző tiszt szerint Putyin már több mint tíz éve „halott”

Képletesen szólva Vlagyimir Putyin orosz elnök már 2012-ben meghalt – jelentette ki Szergej Zsirnov volt szovjet hírszerző tiszt egy interjúban.

Az egykori hírszerző elmondta, hogy

2012-ben az orosz elnöknek vége lett politikai értelemben.

Zsirnov szerint Putyin politikai hullája azóta is bomlik, és a Wagner-lázadás is ezt mutatta meg. Azt is elmondta az interjúban, hogy szerinte Jevgenyij Prigozsin sikeres lázadása véget vetett volna a háborúnak. Majd arról beszélt, ha a Wagner sikeresen megdöntötte volna Putyin hatalmát, akkor

Geraszimovot és Sojgut valószínűleg a moszkvai Vörös Téren végezték volna ki.

Azt is hozzátette, hogy Prigozsin leszámolt volna az oligarchákkal is, akik vagyonát a mögötte álló fasiszták között osztotta volna szét.

***

Nyitókép: MTI/EPA/Makszim Sipenkov