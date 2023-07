Beletörik az ukránok foga az orosz aknamezőkbe

Az eddig meg nem erősített amerikai információk szerint az ellentámadás fő csapásmérése megindult; az Institute for the Study of War idézett jelentése szerint az ukrán erők úgy tűnik, képesek bizonyos megerősített orosz állások áttörésére, azonban

„egyelőre kevés a bizonyíték arra, hogy a nyugatról kapott harckocsik és páncélozott járművek képesek lennének átbillenteni az erőegyensúlyt az ukránok javára”.

Mint a BBC megjegyzi, néhány Leopard és Bradley harckocsi megsérült vagy elpusztult az ellenoffenzíva első napjaiban Orehov városánál,

a nagyrészt nyugaton kiképzett és felszerelt 47. hadosztály járműveit hamar megállították az orosz aknák és a tüzérség.

Az oroszok persze már az ellentámadás bukását igyekeznek alátámasztani számos felvétellel a történtekről, de a BBC szerint valójában nem arról van szó, hogy az oroszok kiütötték volna az ellentámadókat, csupán lelassították.

A BBC a hadosztály erdőben eldugott műhelyét is meglátogatta, ahol főleg amerikai Bradley-ket javítgattak, több mint egy tucatot. Noha teljesen újonnan érkeztek, immár harci sérüléseket viselnek; a nekik nyilatkozó egyik mérnök is elismeri, néhány közülük javíthatatlan helyben, és vissza kell küldeni javításra a feladónak.

A portál hozzáteszi, míg a nyugati páncélzat tényleg jobb védelmet nyújt az ukrán katonáknak, de

a járművek képtelenek áthatolni az orosz aknák sorain, ami a legnagyobb akadálya jelenleg az ukrán előrenyomulásnak.

Megjegyzik: a déli fronton sok brit Mastiff páncélozott járművet is láttak megsérülve vagy elpusztítva.

A 47. hadosztály régibb szovjet harckocsikat használ, hogy megtisztítsa az aknamezőket, de amazok meg nem tudnak elmenekülni a robbanások elől, még ha profi aknaszedőkkel mennek is. Egy harckocsiparancsnok arról panaszkodik a BBC-nek, hogy a T-64-es harckocsijára szerelt görgők elvileg négy robbanást is kibírnak, de az oroszok egymásra is pakolják az aknákat, hogy tönkretegyék az aknamentesítő járműveket.