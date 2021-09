Egy cég 15 millió dollárt gyűjtött, hogy feltámassza a gyapjas mamutokat

A tudósok egy elefánt-mamut hibrid létrehozását tűzték ki célul, az első borjak születése pedig hat év múlva várható – számolt be a The Guardian.

Tízezer évvel a gyapjas mamutok kihalása után tudósok nagyratörő projektbe kezdtek, hogy visszahozzák őket a sarkvidéki tundrákra. A mamutok újratelepítésének és természetbe való visszatérésének lehetőségéről több mint egy évtizede beszélnek, de hétfőn a kutatók egy új projekt finanszírozásnak köszönhetően bejelentettek, hogy valóra válthatják álmaikat – számolt be a The Guardian.

15 millió dollár landolt a Colossal Bioscience and Genetics cégben, melyet Ben Lamm technológiai és szoftvervállalkozó valamint George Church, a Harvard Orvostudományi Egyetem genetika professzora alapított.



A tudósok egy elefánt-mamut hibridet hoznak létre olyan laboratóriumi embriókban, melyek már hordozzák a mamut DNS-ét. „A projekt részeként a kihalással fenyegetett ázsiai elefántok bőrsejtjeit kivesszük, és átprogramozzuk őket mamut DNS –t hordozó, sokoldalúbb őssejtekbe. Azokat a géneket, amelyek felelősek a mamut szőrzetéért, a zsírszövetek szigeteléséért és más, a hideg éghajlathoz való alkalmazkodásért, belehelyezzük az elefánt DNS-ébe. A mamut genomokat beültetik a rokon ázsiai elefántokba” – mondták el a tudósok a The Guardiannak.

Ezeket az embriókat ezután „elefánt-béranyákban” vagy mesterséges méhben hordatják ki, és ha minden a tervek szerint alakul, hat év múlva meglesznek az első borjak.

„Célunk, hogy »fagyálló elefántot« készítsünk, amely úgy fog kinézni és viselkedni, mint egy mamut. Nem azért tesszük ezt, hogy bárkit is becsapjunk ezáltal, hanem szeretnénk valamit, ami funkcionálisan megegyezik a mamuttal, és élvezi –40 ° C –os hideget, és mindent megtesz, amit az elefántok és a mamutok is csinálnak, különösen a fák ledöntését” – mondták el a Guardiannek.

A fák kidöntésével a vadállatok segíthetnek a régvolt sarkvidéki gyepek helyreállításában.

A projekt célja, hogy segítse a kihaló félben lévő ázsiai elefántok megőrzését is azáltal, hogy olyan tulajdonságokkal látja el őket, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy boldoguljanak a sarkvidék hatalmas területein, az úgynevezett mamut-sztyeppén. A tudósok úgy vélik, hogy az elefánt-mamut hibridek csordáinak bevezetése a sarkvidéki tundrára segíthet a leromlott élőhely helyreállításában és az éghajlatváltozás bizonyos hatásainak leküzdésében.

Nem minden tudós gondolja azonban azt, hogy mamutszerű állatok laboratóriumban tenyésztése lenne a leghatékonyabb mód a tundra helyreállításához. „Az én személyes véleményem az, hogy a felhozott indokok, tehát az az elképzelés, hogy majd a sarkvidéki környezetben geomérnökösködnek mamutcsordákkal egyszerűen nem hihető” – mondta Dr. Victoria Herridge, a Természettudományi Múzeum evolúció biológusa. „Az a távlat, amiben ez a kísérlet elvégezhető ugyanis hatalmas. Több százezer mamutról beszélünk, amelyek mindegyike 22 hónapig vemhes és 30 évig tart, amíg felnőnek.”

Nem csak a mamut visszahozása a célunk, hanem sikeresen újraépített, egymást keresztező állományok visszatelepítése az Északi-sarkvidékre”

– mondta az újságnak Ben Lamm. Az, hogy az ázsiai elefántok a hibridekkel akarnak-e szaporodni, egyelőre nem tudható. „Lehet, hogy meg kell borotválnunk őket egy kicsit” – mondta George Church.

Fotó: LEONELLO CALVETTI / SCIENCE PHOTO / LCL / Science Photo Library via AFP