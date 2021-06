Tizenkétezer szivárványos zászlót osztanak szét Münchenben a német–magyar előtt

A Telex szerint Németországban most „nem feltétlenül a meccs a fő téma, hanem az eltérített magyar pedofiltörvény és a homofóbia elleni tiltakozás.”

Amint arról korábban beszámoltunk, a müncheni városi tanács mind a hat frakciója – a civilekkel egyetértve – arra kérte a város polgármesterét, hogy szivárványszínben „tündököljön” az Allianz Aréna a csoportmeccs ideje alatt. München polgármestere, Dieter Reiter is szivárványos stadiont akart, majd szégyenteljesnek nevezte az UEFA döntését, miszerint a szervezet nem engedi az a szivárványos stadion-kivilágítást. Az Európai Labdarúgó Szövetség hivatalos Instagram-oldalán magyarázkodik a történteket követően.

A portál szerint a németek „jobb híján” kiosztanak 12 ezer ilyen színű zászlót és a városháza homlokzati részét hosszú szivárványos zászlókkal díszítették fel, az aluljárókban és a hirdetésekben is láthatóak a motívumok, ott Manuel Neuerrel kapcsolták össze. A világbajnok német kapus szivárványos karszalagra cserélte ugyanis a német trikolórt, és szerda este is úgy véd a magyarok ellen. Amint a Telex írja, a villamosok többségén a vezető felett van két kis zászló, a belvárosról nem messze lévő Mária Terézia Gimnázium ablakában is felfedezhetőek a színek a diákok rajzain.

