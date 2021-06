Bakit bakira halmoz Újpest balos vezetése

Félbemaradt fejlesztések, elpuskázott pályázati lehetőségek, elvont támogatások – ezek jellemzik Újpest vezetésének elmúlt időszakát Ozsváth Kálmán fideszes képviselő szerint, miközben a kerület 3,2 milliárdos többlettel zárta az elmúlt évet.

A Momentumos Déri Tibor polgármester által vezetett Újpesten sem alakult úgy a helyzet az elmúlt időszakban, ahogy azt beígérték, akárcsak már, a baloldal által vezetett kerületekben.

Ahogy Ozsváth Kálmán, kerületi fideszes képviselő a Mandinernek hangsúlyozta: az elmúlt időszakban rengeteget hallottunk arról, hogy a baloldali vezetésű önkormányzatokat a kormány kivérezteti, és ezért csődközeli helyzetbe kerültek. Ez viszont nem igaz, hiszen ezek az önkormányzatok nagyon jól állnak anyagilag, teljesen stabil a működésük, szó sincs csődközeli helyzetről.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint azok a zárszámadások, amelyeket maguk a polgármesterek láttak el kézjegyükkel – hangsúlyozta a képviselő, hozzátéve, hogy milliárdos nyereségekről – önkormányzatok esetén maradványokról – beszélünk. Ez a főváros esetében például 22 milliárd, de Józsefváros 4,9, Ferencváros 6, Érd 28,8 míg Szeged is majdnem 30 milliárdos többlettel zárt tavaly. Újpest esetében ez 3,2 milliárd forint.

„Tehát amit a baloldal az általuk vezetett önkormányzatok anyagi helyzetéről állít, az egy hatalmas hazugság,

amit »trükkök százaival« sem sikerült nekik bebizonyítani” – szögezte le a képviselő, kiemelve azt is, hogy a többi, korábban kormánypárti vezetésű kerület vagy település 2019-ben milliárdos többlettel adta át a kulcsot az új vezetésnek. Újpestnek éppen tízmilliárd forintja volt, amikor a baloldal átvette az önkormányzat vezetését, és most is ekkora összegen ülhet az új városvezetés – mondta Ozsváth Kálmán.

A képviselő felháborítónak tartja, hogy ezek után Újpest vezetése egy számításaik szerint húszmilliós plakátkampányt indított, hogy elhitesse a lakosokkal, a kormány miatt kevesebb a pénze az önkormányzatnak. Ezek közül is kitűnik az a plakát, amely a pandémia közepén – miközben nem lehetett rendezvényeket tartani – Déri Tiborék azt hirdették, hogy a kormány miatt jut kevesebb pénz a közösségi programokra, miközben ezt a pénzt éppen megtakarították.

A fideszes képviselő elmondta azt is, hogy a IV. kerületben számtalan, már előkészített, pénzügyileg rendezett és biztosított projekt maradt félbe, pedig az említett többletből ezeket meg lehetett volna oldani. Újpest főutcái közül nagyon sokat felújított az előző vezetés, így a Görgey utat, a Fóti utat, az Erdősor vagy a Tél utcát. Déri Tiborék az István út és a Pozsonyi út felújítását örökölték meg. Ezek felújítására megvolt az 1,8 milliárdos szerződés a fővárossal, de a 2020-as költségvetésből egyszerűen kitörölték.

„Az emlékezetesebb ügyek között ott van Székesdűlő utcáinak aszfaltozása. Ahogy a fideszes Wintermantel Zsolt, volt polgármester is megírta közösségi oldalán, 2019-ben 322 millió forint állami támogatást nyert el a Újpest erre a projektre, amelyből 1,6 kilométernyi utat lehetett volna felújítani. A baloldali vezetés azonban nem foglalkozott a beruházással, így a lehetőség elúszott, a pénzt pedig vissza kellett fizetni. Lett volna egy újabb pályázati lehetőség 400 millió forint értékben, de Dériék azt is elpuskázták.

Ezek után Déri Tibor polgármester képes volt levelet írni a miniszterelnöknek, hogy segítsen az útfelújítások finanszírozásában”

– mondta el lapunknak Ozsváth Kálmán, érzékeltetve a helyzet visszásságát. Sok jelképes és egyben fájó döntés is született az elmúlt időszakban, így a rendvédelmi dolgozók, tűzoltók és rendőrök évi végi jutalmának elvétele. Pedig ez csak egy „pár milliós tétel” lett volna a költségvetésben – hangsúlyozta Ozsváth. Ugyanerre a sorsra jutott a fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása is, a Momentumos polgármester ezzel egy húsz éves, pártokon, kampányokon és választásokon átívelő hagyományt dobott a kukába.

Az egyik legmegdöbbentőbb történet azzal végződött, hogy az önkormányzatot négymilliós adatvédelmi bírsággal sújtotta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 22 ezer nyugdíjas személyes adatainak jogosulatlan kezelése miatt.

Ahogy Ozsváth Kálmán kifejtette: a kerület korábbi vezetése 2010 és 2019 között évente kétszer is támogatta az újpesti önkormányzat a nyugdíjasokat természetbeni juttatásokkal, de különböző kulturális és egyéb rendezvényeket is szerveztek nekik.

Az új vezetés azonban ehelyett utalványokat vezetett be. Ezzel még nem is volna baj, de azt nem közölték az idősekkel, hogy azt ettől kezdve segélyként fogják kapni, igényelni kell, ami után adataik bekerülnek a szociális ellátottak rendszerébe, így ettől kezdve rászorultként tartják majd nyilván őket.

Az adatokhoz az önkormányzat törvénytelenül jutott hozzá és törvénytelenül kezelte azokat.

Ráadásul a rendeletalkotást úgy sikerült megoldani, hogy a juttatás után személyei jövedelemadót kell fizetni, de azt meg nem vonták le a támogatásból.

Nem áll jól az önkormányzat a bérlakásépítésben sem, pedig ez is kampánytéma volt. Ahogy a fideszes képviselő, elmondta Déri évente ötven bérlakás építését ígérte, ám ebből még egy sem épült meg.

Mint kérdésünkre elmondta: belső villongások látszólag nincsenek a többpárti városvezetésen belül. Ahogy a képviselő fogalmazott, összetartja őket az Orbán ellenesség, az összefogás kényszere, és a pénz. „Az ellenzéki előválasztáson mindenki beállt Varjú László mögé, még az a Jobbik is a DK szekerét tolja, amelyik éppen a gyurcsányi politika ellen jött létre” – tette hozzá.

Az elmúlt időszakról szerettünk volna megtudni Déri Tibor polgármester véleményét is, de hiába küldtük el neki kérdéseinket, többszöri megkeresésünkre sem reagált.

