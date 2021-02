„Kb” dögöljenek meg a „fideszgecik” Homonnay szerint

***

Homonnay a Szegedi Tudományegyetem bölcsészkarán angol-német szakon végzett, majd Pécsett és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatott jogi tanulmányokat. Dolgozott fordítóként, egy fotóügynökségnél, tanított gimnáziumban, és évek óta újságíróként dolgozik. Első írásai balettkritikák voltak. Korábban a Best, a Story munkatársa, de írásai jelentek meg a Nők Lapja Psziché lapban, a wmn.hu-n és a szeretlekmagyarorszag.hu-n. Két blogja, a gonzalo és a dagadtanoverem. Három könyve a Puszi, Erzsi!, valamint Az elnökasszony és az Erzsi bölcsességei macskája szemszögéből íródtak. A Facebookon a saját neve alatt futó oldala mellett ő írja az Erzsi for president oldalt is.