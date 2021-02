Gyógyszert is lehet majd árulni a kisboltokban

A 2000-es lélekszám alatti településeken működő, újonnan nyíló vagy újranyitó kisboltok akár 60-70 millió forint segítséget is kaphatnak, írja a VG.

Magyarországon a gyógyszertárral nem rendelkező települések száma eléri az 1500-at, az ottani lakosság száma pedig 600 ezerre tehető, ezért lényeges, hogy a falusi kisboltok 45 milliárd forintos támogatásáról szóló kormányrendelet nemcsak a kétezer fősnél kisebb települések boltjainak megmentésére biztosít forrást, hanem lehetőséget ad arra, hogy a tendereken részt vevők a gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszerek árusítására is pályázhassanak – számol be a Világgazdaság, a lapnak Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) elnöke nyilatkozott.

A Magyar Falu Program új pilléreként a 2000-es lélekszám alatti településeken működő, újonnan nyíló vagy újranyitó kisboltok akár 60-70 millió forint segítséget is kaphatnak. A boltosok számára előírás, hogy a gyógyszerereket kizárólag a környező patikákból szerezhetik be.

(Fotó: Hirdetmények a Sarki fűszeres ajtaján a Nógrád megyei Felsőtoldon, még 2004-ből. MTI Fotó: H. Szabó Sándor)