Egy internet troll csőbe húzta a demokrata tweetelőket

Prominens politikusok buktak le kettős mércéjükkel, amikor egy Twitter-troll Donald Trump nevét New York állam demokrata kormányzójának nevére cserélte egy párttársuk bejegyzésében.

Egy Twitter-troll „Trump” nevét „Cuomo”-ra, New York állam demokrata kormányzójának nevére cserélte Maxine Waters, szintén demokrata párti képviselőnő hírhedté vált erőszakos felhívásában, és demokrata politikusok igazi hisztérikus rohamot kaptak, többen perrel fenyegetőztek. Amikor kiderült a tréfa, vagy csendben törölték tweetjeiket, vagy elkezdték magyarázni a kettős mércét. Az internet azonban nem felejt.

“If you see anybody from the Cuomo Administration in a restaurant, in a department store, at a gasoline station, you get out and you create a crowd. And you push back on them. And you tell them they're not welcome anymore, anywhere.” -Maxine CuomoWatch@melissadderosa pic.twitter.com/VbeTf7Rl7R — Cuomo Watch (@CuomoWatch) January 28, 2021

Demokraták csütörtökön bejegyzések százaival árasztották el a Twittert, melyben elítéltek egy Andrew Cuomo kormányzóval és munkatársaival szembeni erőszakos uszítást. A szóban forgó idézet azonban eredetileg Donald Trump volt elnök és támogatói ellen uszított, és a kaliforniai Maxine Waters demokrata képviselőnőtől származott. A „Cuomo Watch” nevű Twitter-troll-fiók ugyanis egyszerűen Donald Trump nevét kicserélte benne Andre Cuomora.

„Ha bárkit meglát Cuomo emberei közül egyet egy étteremben, egy áruházban, egy benzinkútnál, akkor menjen ki, hozzon létre egy tömeget és szorítsa ki őket onnan. Aztán mondd azt nekik, hogy már nem fogadják őket szívesen sehol – Maxine CuomoWatch” – áll a tweetben.

Nem sokkal a tweet megosztása után prominens New York-i politikusok és más államok demokratái a Twitteren ítélték el az erőszakra buzdítást, melyet többen annak bizonyítékaként kezdtek megosztani, hogy a jobboldaliak alapvetően erőszakos természetűek, és hogy ez vezetett a Capitolium ostromához.

„Ez borzasztó és veszélyes. Az erőszak ösztönzését soha nem szabad tolerálni. Szégyellje magát, aki ilyen szemét mögött áll” – írta a New York-i nemzetgyűlés elnöke.

„Ez több, mint felháborító” – tette hozzá retweetjében egy demokrata párti állami szenátor. „Két héttel ezelőtt láttuk, mi történt, amikor gyújtogatók gázbombákat dobáltak. A Twitternek be kellene most tiltania ezt a fickót!”

A bejegyzés tweet és retweet-cunamit indított, futótűzként terjedt a közösségi fórumon. Egy felhasználó próbálta követni mindet, de egy idő után feladta, mivel nem győzte készíteni a képernyőfotókat.

I'd do a complete thread but there are too many to screenshot. I can only assume an email went out. pic.twitter.com/9H6qCd214O — Alex Griswold (@HashtagGriswold) January 29, 2021

Cuomo kampányfőnöke, Rich Azzoperdi egészen odáig merészkedett, hogy a CuomoWatch profil mögött ellenfele kampánystábjának vezetőjét, Elise Stefanikot „leplezze le” nyilvánosan, ami természetesen nem volt igaz. Amikor kiderült a trükk, a demokrata tweetelők azonnal törölni kezdték bejegyzéseiket, amiket azonban a tréfa kiötlői sorra elmentettek.

My understanding from someone who directly interacted with them is that this anonymous gutless wonder account is run by @EliseStefanik’s campaign team Brendan Quinn & Matt Masterson. You coddled treason. You condone more violence Elise? https://t.co/beI3onnVwX — Rich Azzopardi (@RichAzzopardi) January 29, 2021

„Látom, mit tettek” – írta később Diane Savino állami szenátor – „de az akkor volt és most most van, és a 4 éves Trump uralom vezetett a szavak fegyverré válásához. Már nem hagyhatjuk figyelmen kívül őket, az emberek erőszakos cselekedetekre való felhívásként tekintenek rájuk” – magyarázkodott.

The hypocrisy is stunning: pic.twitter.com/HxiqjUTOZ4 — Eddie Zipperer (@EddieZipperer) January 29, 2021

A Federalist megkereste Cuomo irodáját is, hogy kérdőre vonja korábbi kijelentéseik és a tweet kapcsán kibontakozó botrány kapcsán, a kormányzó sajtósai azonban nem voltak hajlandóak nyilatkozni. Az újság megjegyzi, hogy Cuomo irodája korábban is hallgatásba burkolódzott, amikor kiderült, hogy New York állam hatóságai hamis adatokat adtak ki a COVID-19 járvány áldozatainak valós számáról, amikor az állam által fenntartott idősek otthonaiban szabálysértések történtek.

Fotó: MTI/EPA/Porter Binks