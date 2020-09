Tóth vagy Mesterházy: melyikük mentheti meg az MSZP-t?

Az MSZP szeptember közepén tartja tisztújító kongresszusát, ahol a jelenlegi pártelnök, Tóth Bertalan és Mesterházy Attila csap össze. A női társelnöknek induló Kunhalmi Ágnes Tóth mellett tette le a voksát, csakúgy, mint a pártelit nagy része. Mesterházy vidéken erős. Kérdés, van-e egyáltalán jövője az utódpártnak, vagy három évtizeddel a rendszerváltás után végleg az SZDSZ sorsára jut.

Már az ellenzéki pártok közötti konfliktusoknak sem az MSZP a főszereplője, a gödi csatát is a két nagy, a DK és a Momentum, azaz Gyurcsány és Fekete-Győr vívta meg. Ellopták tőlük a show-t – ez a vélemény a szocialista körökben, de a nevüket nem szívesen vállalják. Mint ahogyan a párt vezetőit sem sikerült egyelőre szóra bírnunk, holott július közepe óta ostromoljuk őket, de még válaszra se nagyon méltatnak minket. A legtovább Kunhalmi Ágnessel jutottunk, aki két hete még ígéretet tett arra, hogy ad a Mandinernek interjút, de aztán pár nappal később arra hivatkozva mondta le, hogy már elígérkezett egy másik orgánumnak, bár ezt nem jelezte, amikor igent mondott.

Az MSZP-nél persze már megszokhattuk, hogy tisztújítás előtt a sajtót megpróbálják a kampányuk szolgálatába állítani, vagy azzal, hogy nyíltan, netán név nélkül beszélnek, vagy azzal, hogy hallgatnak. Most komoly belharc indult, hiszen szeptember 19-én lesz az utódpárt tisztújító kongresszusa. Itt a 2018-as elnökválasztás visszavágójára kerül sor, a helyzet egyébként hasonló az akkorihoz.

Most is Tóth Bertalan jelenlegi és Mesterházy Attila ex-elnök között dől el a csata, két évvel ezelőtt az előbbi nyert 54:46 arányban.

Annyiban mégis más a mostani tisztújítás, hogy egyikük „csak” a férfi társelnök lesz, hiszen a szocialisták is áttérnek arra a szisztémára, amely Nyugat-Európában már megjelent, s nálunk is így működik az LMP és a Párbeszéd. A férfiaknál lesz egy harmadik jelölt is, a gyakorlatilag teljesen ismeretlen óbudai Őri László, ám az ő indulását valójában senki sem veszi komolyan.

A pártelit nagy része Tóthot támogatja

Ám ha van olyan párt, ahol kevésbé számít a jelölt ismertsége, az pont az MSZP. Így győzött viszonylag simán két éve Tóth Bertalan is, pedig egy, a választás előtt készített felmérés szerint még a saját pártjában is csupán 61 százalékos volt az ismertsége – Mesterházyé pedig 94 százalékos –, holott akkor már két éve a párt parlamenti frakcióvezetőjeként dolgozott. Ehhez a sikerhez persze az is kellett, hogy az utolsó pillanatban visszalépjen a javára Kunhalmi Ágnes, az MSZP egyik legnépszerűbb politikusa, aki végül az országos választmány elnöke lett.

Kunhalmi Ágnes Tóth Bertalan mellett tette le a voksát Kunhalmi Ágnes Tóth Bertalan mellett tette le a voksát

Kunhalmi most elindul – egyelőre más hölgy ringbe szállásáról nem érkezett hír –, értelemszerűen a női társelnöki pozíciót pályázta meg, és egyértelműen letette a voksát Tóth Bertalan mellett, holott őt Mesterházy is elfogadná partneréül. S a párt egyik erős embere, a budapesti pártelnök, pártigazgató, Molnár Zsolt is ezt a tandemet támogatja. A hírek szerint ebbe a csapatba készül belépni Hiller István, aki 2004 és 2007 között volt már elnöke a pártnak, s meglehetősen jó a renoméja, ő most a választmány élére, azaz Kunhalmi helyére kerülhetne. A szocialista pártelit meghatározó része tehát Tóthék mellett van. Valószínűleg a párt nagy öregjei (Kovács László, Lendvai Ildikó, Szekeres Imre, Juhász Ferenc) is a jelenlegi elnököt támogatják. Ez már csak azért is érthető, mert az MSZP 2010 előtti arcait épp Mesterházy tette partvonalon kívülre a 2010-es elnökké választása után az erőltetett fiatalítás jegyében. A ringbe szálló jelölt az ATV-ben egyébként nemrég el is ismerte, hogy ezzel hibát követett el.

Joggal lehetne azt gondolni, hogy lefutott már a választás, de ez koránt sincs így.

Bár az MSZP jelenleg az ellenzéki pártok között is a futottak még kategóriába tartozik az 5-7 százalékos támogatottságával, vidéken ők a legszervezettebbek, nekik van a legtöbb alapszervezetük, így a falvak, városok szocialistáinak pártbeli befolyása meglehetősen erős. Ők viszont nehezen emésztik meg, hogy a jelenlegi pártelnökük, Tóth Bertalan – akinek az ismertsége még tavaly novemberben, a számukra meglehetősen sikeres önkormányzati választás után is csak 53 százalékos volt a teljes népesség körében – regnálása alatt a tavalyi uniós választáson alig tudtak labdába rúgni a 6,61 százaléknyi szavazatukkal (a DK csaknem 10 százalékpontot vert rájuk, a Momentum pedig több mint hármat), most pedig ha az MSZP egyedül indulna az országgyűlési választáson, akkor még a parlamenti küszöb átugrása sem lenne teljesen biztos. Ráadásul néhány hónappal ezelőtt elveszítettek két kerületi polgármestert, az óbudai Kiss László és a pestszentlőrinci Szaniszló Sándor ugyanis átigazolt a DK-hoz, ami nem kis felzúdulást váltott ki az MSZP-ben. De talán a legnagyobb gond Tóthtal az – ahogy ezt egy, a Mandinernek név nélkül nyilatkozó vidéki ős-MSZP-s elmondta –, hogy egy „Savanyújóska”. Ez alatt azt értette, hogy a mai, irtózatosan küzdelmes világban nem elég, ha egy vezető politikus okos, jól fésült, szakmailag rendben van, pontosan érvel, higgadt, mert Tóth Bertalan ezekkel az erényekkel rendelkezik. Most inkább akciózni kell, ki kell menni a barikádra, ha szükséges, el kell foglalni a házelnök székét, meg kell ostromolni a tévészékházat, kiabálni, veszekedni kell. Erre viszont a hűvös, kimért és kissé szürke, jellegtelen jelenlegi pártelnök nem alkalmas, ez a forradalmári szerep nem is állna neki jól – fogalmazott. A vidékiek elégedetlensége miatt egyébként a hírek szerint tisztogatásba kezdett Tóth Bertalan, lapinformációk szerint főleg Pest megyében hullanak szocialista fejek.

A vidék inkább Mesterházy mellett van

Azt persze nehéz megmondani, hogy a leszámolás mellett Tóth hogyan akarja kihúzni a kátyúból a pártot, mert a Balaton megmentésén kívül – ez legfeljebb a szimpatizánsaik hergelésére jó – valójában nem is hirdetett komoly programot.

Mindezt figyelembe véve Mesterházy – aki e hónap közepén jelentette csak be, hogy megméreti magát – egyáltalán nem számít esélytelennek. Az biztos, hogy a karizmáját, politikai életútját nem lehet az elődeihez (Horn Gyulához, Kovács Lászlóhoz, Gyurcsány Ferenchez, Lendvai Ildikóhoz) mérni, de az is tény, hogy az ő pártelnöksége alatt, 2010-14 között még egyértelműen az MSZP volt a legerősebb ellenzéki párt, holott előtte még a megszűnését sem lehetett kizárni. A párt támogatottságát is meg tudta duplázni, volt olyan időszak, amikor ez a szám a 30 százalékot is meghaladta. Viszont azt sem felejtik el a szocialisták neki, hogy miniszterelnök-jelöltként kétszer is hatalmas verést kapott Orbán Viktortól, s azóta van kétharmada a Fidesznek. De őt olyan vezetők követték a párt élén, akikre az ország közvéleményének jelentős része talán már nem is emlékezik, ilyen volt a családi okokból a Kanári-szigetekre „emigrált” Tóbiás József, valamint a legutóbbi országgyűlési választásba belebukott egykori újbudai polgármester, Molnár Gyula.

Mesterházy azzal indokolta az ATV-ben az újbóli indulását, hogy a pártja talán még rosszabb állapotban van, mint 2010-ben – egyenesen történelmi mélypontról, válságról beszélt –, s ő biztos tudna segítene, hiszen komoly tapasztalattal rendelkezik. Bátor, kezdeményező, progresszív baloldali pártot szeretne, ami számára annyit jelent, hogy az egyenlőtlenségek felszámolását tartja az egyik legfontosabb feladatuknak. A párton belül három dologban változtatna: a politikai tartalomban – tehát a karakterben, ideológiában, s abban, hogyan lehet nemzeti modernizációs programot kidolgozni –, emellett hatékonyabb, szervezettebb, az új eszközökre jobban építő kommunikációt alakítana ki, s megerősítené – elsősorban a vidéki – szervezeteket. Mindezzel Mesterházy gyakorlatilag azt mondta, hogy az MSZP-ben semmi sem működik jól, ezért teljesen felforgatná a pártot.

Az MSZP az utolsó tisztújítására készül?

Ezek után csak az a kérdés, hogy van-e egyáltalán bármi jelentősége annak, hogy kik lesznek a szocialisták vezetői. Egyes vélekedések alapján nincs, hiszen az uniós választások után eldőlt, hogy a fiatalságra, új hangra, akciókra építő Momentum, illetve a „szépkorú” balosokból, az egykori MSZMP-sekből, illetve az ifjú baloldali törtetőkből – akik Gyurcsány oldalán képzelik el politikai jövőjüket – álló DK elszívja a levegőt az MSZP-től. Ebben van is valami, hiszen a momentumosok sokkal frissebbek, hatékonyabbak az utcai politizálásban, jól élnek a modern nyilvánosság eszközeivel, a Demokratikus Koalíció pedig radikálisabb hangot üt meg, a vezetőik jobban, többet szerepelnek a sajtóban, pártelnökük pedig olyan karizmát épített ki a hívei körében, amellyel egyetlen ellenzéki párt, így az MSZP sem tud versenyezni.

Egyébként ez a helyzet nagyon jól tetten érhető azokban az önkormányzatokban is, ahol az ellenzék van hatalmon. Egyértelmű rivalizálás, olykor öldöklő küzdelem zajlik a Momentum és a DK között – ez még akkor is igaz, ha mindez egyelőre még nem éri el a gödi eset szintjét –, a helyi MSZP-sek pedig csapódnak ide-oda, függően attól, hogy éppen mi az aktuális érdekük. S abban bíznak a politikai terepen lévő szocialisták és szimpatizánsaik, hogy az MSZP tisztújítása után ennél csak jobb jöhet.

Ahogy az elemzők látják a helyzetet

Megkérdeztünk két politikai elemzőt is. Deák Dániel, a XXI. század Intézet vezető elemzője tételesen válaszolt a kérdéseinkre, Böcskei Balázs, az IDEA Intézet kutatási igazgatója – aki egyben Karácsony Gergely főpolgármester egyik főtanácsadója is – összefoglaló véleményt adott.



Interjú Deák Dániellel, a XXI. század Intézet vezető elemzőjével

Az MSZP jelenlegi helyzetében van annak bármi jelentősége, hogy kik a párt társelnökei?

Az MSZP teljesen elvesztette váltópárti jellegét, 2022-ben először fordul elő az, hogy nem a szocialisták visznek be a hátukon más pártokat a parlamentbe, hanem fordítva. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy Tóth Bertalan vezetésével a maradék identitását is hátrahagyta az MSZP. Utoljára Botka László próbálkozott miniszterelnök-jelöltként erőteljes baloldali karaktert adni a pártnak 2017-ben, azonban őt saját párttársai buktatták meg, onnantól kezdve teljes mértékben kiszolgáltatottá vált a párt Gyurcsány Ferencnek. Jól jelzi mindezt, hogy a kiszivárgó információk szerint az MSZP vezetése már azzal is beérné, ha csupán öt befutó helyet adna nekik Gyurcsány Ferenc egy közös ellenzéki listán. Ez mindenképpen mélypont az MSZP számára, ráadásul azt is mutatja, hogy már nincs érdemi ráhatásuk az ellenzéki folyamatokra. Ha a mostani tisztújítást követően olyan társelnököt választanak, aki ezen változtatni akarna, akkor lehet jelentősége a személynek, hiszen ő várhatóan olyan politikát követne, mint amivel Botka László is próbálkozott.

Mennyiben lesz más a párt, ha Tóth Bertalan, illetve ha Mesterházy Attila lesz az egyik társelnök?

Tóth Bertalan vezetési stílusát már láthatjuk, az ő ideje alatt teljesen eljelentéktelenedett az MSZP, és pártvezetőként egyáltalán nem bizonyult fajsúlyos politikai szereplőnek. Több kutatás szerint is alig ismert politikus Tóth Bertalan, még az ellenzéki szavazók jelentős része sincsen tisztában azzal, hogy ő az MSZP elnöke. Ennek a karakter nélküli politizálásnak a következménye az, hogy Gyurcsány Ferenc néhány év alatt lényegében minden ellenállás nélkül elszívta az MSZP szavazóit és az ellenzék vezető szereplőjévé vált. Mesterházy Attila a nyilatkozatai alapján ezen változtatna, ahogy ő fogalmazott, progresszív baloldali identitást adna az MSZP-nek, amivel arra célozhatott, hogy megállítaná a most tapasztalható identitásvesztést.

Eddig egyetlen női társelnökjelölt jelentkezett, Kunhalmi Ágnes. Ő letette a voksát Tóth Bertalan mellett, bár őt elfogadná Mesterházy Attila is. Ezek után lehet számítani új női társelnökjelöltre?

Kunhalmi Ágnes álláspontja érthető, hiszen a karakter nélküli Tóth Bertalan mellett lényegében csak ő szerepelne, a nyilvánosság számára ő lenne az egyedüli könnyen beazonosítható pártvezető. Ő értelemszerűen nem akar maga mellé egy olyan férfi társelnököt, aki rendelkezik valamilyen elképzeléssel és akár konfliktusba is szállna vele. Az a kérdés, hogy mit szeretne a párttagság, elégedett-e a párt csökkenő támogatottságával. A nyilvánosságra került információk szerint Tóth Bertalan nem bízza a véletlenre a dolgot, hiszen az elmúlt hetekben tömegesen szüntette meg olyanoknak a párttagságát, akik Mesterházy Attilát támogatták volna. Arra pedig nem nagyon lehet számítani, hogy Kunhalmi Ágnes mellett más olyan női jelölt is lenne, aki érdemi támogatottsággal bírna.

Az MSZP mely része támogathatja az egyik, illetve másik férfi társelnökjelöltet, a főváros kontra vidék mennyiben befolyásolja az esélyeket, ki mellé állhatnak a nagy „öregek” (Lendvai Ildikó, Kovács László, Szekeres Imre)?

Mesterházy Attila a vidéki párttagok között népszerű, így könnyen okozhat majd meglepetéseket, hiszen az országos nyilvánosság meglehetősen Budapest-központú, így felülreprezentáltak azok a vélemények ezeken a felületeken, akik a jelenlegi pártvezetőt támogatják. A nagy öregek egyre kevésbé vesznek részt az aktuális politikai események kommentálásában, Lendvai Ildikón kívül a többiek az utóbb években fokozatosan visszavonultak a nyilvánosságtól, így nem várható, hogy érdemi befolyásoló erejük lesz a mostani társelnökválasztáson.

Ön szerint a Fidesz, illetve a többi ellenzéki párt kinek drukkol? Ha egyáltalán drukkolnak...

A Fidesz számára kedvező politikai folyamat, hogy Gyurcsány Ferenc párja lett az ellenzék vezető ereje, hiszen ezzel az az abszurd helyzet állt elő, hogy az egyik legnépszerűtlenebb magyarországi politikus szimbolizálja az ellenzéki oldalt. Ebből fakadóan Tóth Bertalan újrázása Kunhalmi Ágnessel karöltve tovább erősíti ezt a kormánypártok számára előnyös trendet. De ugyanígy kedvező, ha egy erősebb identitású MSZP jönne létre például Mesterházy Attila vezetésével, hiszen ez természetszerűen magával hozná az ellenzéki konfliktusok kiéleződését. Összefoglalva tehát a Fidesznek mindegy, hogy ki nyeri a mostani megmérettetést az MSZP-ben, hiszen mindkét forgatókönyv az előnyére válna. Értelemszerűen Gyurcsány Ferenc annak örülne, ha teljes mértékben bedarálná az MSZP-t, ehhez pedig Tóth Bertalan győzelmére lenne szüksége. A Momentum ebből a szempontból nem érdekes, hiszen ez a párt olyan szavazókat szólít meg, akik sem az MSZP-t, sem a DK-t nem tartják szimpatikusnak. Hasonló a pozíciója a többi kisebb pártnak is, hiszen azok nem rendelkeznek érdemi szavazóbázissal, így nem ellenfelei a szocialistáknak.

Ön szerint kik nyernek?

Mindig a hatalomban lévő elnöknek van a nagyobb mozgástere, hiszen ő tudja könnyebben lekenyerezni a párttagokat. Ezért van az, hogy több vezető szocialista politikus is kiállt nyilvánosan Tóth Bertalan mellett, hiszen nekik egzisztenciális létkérdés a győzelme. Mesterházy Attila tehát nehezített pályán indul, ráadásul a balliberális nyilvánosság is az összefogás irányába tolja az ellenzéki pártokat, így ezek a sajtótermékek sem fognak kellő felületet biztosítani egy olyan személynek, aki erősítené az MSZP identitását. Ebből fakadóan most inkább tennék Tóth Bertalan és Kunhalmi Ágnes győzelmére, mint Mesterházy Attiláéra.

Vannak, akik azt mondják, ez lesz az MSZP utolsó tisztújítása, legkésőbb 2022-ben a párt beolvad a DK-ba. Ön ezt reális forgatókönyvnek tartja?

***



Böcskei Balázs, az IDEA Intézet kutatási igazgatója

Minden párt életében döntő, hogy kik a vezetői, lévén a párt egységességének megjelenítői. A Tóth-Kunhalmi páros indulásával nemcsak a csapatszerűséget demonstrálja, hanem egymást erősítendő, egymást is ki tudják támasztani. Utalok itt arra, hogy Tóth Bertalan elnöki ideje alatt az MSZP háza tája csendes volt, ugyanakkor, ha csak a támogatottságokat, az EP-választást, az önkormányzati erősebb emberek kilépését nézzük, a párt sokéves történetének legnegatívabb időszaka talán. Az ellenzéki összefogás által szerzett lokális pozíciósikerek ellenére Tóth eredménytelenségét Kunhalmi párton belüli népszerűsége kalapálhatja ki. Ugyanakkor nem egy társelnöki rendszertől mint szervezeti újítástól kell elvárni a választók szemében egyelőre jó ideje „beárazott" MSZP felzárkózását. Mindazonáltal a párt szervezeti ereje még mindig értelmezhető, messze nem lebecsülendő erőforrás. Nem ennek hiánya vezetett a küszöb környéki mérésekhez, és magának az új vezetőségnek sem lehet nagyobb célja, mint ezen MSZP-s hálózat hatékony felhasználása és folyamatos revitalizálása. Kifelé nehéz megmondani, hogy Tóth és Mesterházy között mi az alapvető ideológiai különbség. Az MSZP balosságának hangsúlyozása, a kommunikációs „ráncfelvarrások" szükségessége, és a digitális eszközökre való jobb támaszkodás olyan ismert „programadó" fordulatok, amelyekből nem tud a nyilvánosság felé kibontakozni, miben is áll a két jelölt közötti tartalmi vagy szervezeti innovációkra vonatkozó tartalmi különbség. Inkább a mögöttük álló egység kérdésében van elválás. Eszerint Mesterházy (politikai) személyiségének ma kisebb az MSZP és vezetőségén belüli egységgeneráló ereje, mint a Tóth-Kunhalmi-tandemnek. Egy egyébként egy esetleges előválasztásra miniszterelnök-jelöltet soraiból állítani nem tudó párt egység hiányában szervezetileg sem tudja maximalizálni a hatékony hozzájárulását a kormányváltó projekthez. Így az MSZP tisztújításának kerete sem a programok és kreatív új ötletek, hanem az egység megteremtése, továbbá demonstrálása lesz.

