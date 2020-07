Buli lesz!

Látjátok, parasztok, így kell ezt csinálni.

„Megérkezett Gyöngyöspatára a »fene se jegyezte meg, milyen magas rangú bíróság« által jogerősen megítélt »kártérítés«. (A »kártérítésről«, a fogalom valódi jelentéséről, no és arról, hogy kiknek is járna valójában, írhatnánk most még egy vezércikket, de ezt most hagyjuk…) Koncentráljunk arra, hogy megjött a lé. Ezt két forrásból is tudhatjuk. Az egyik forrás a baloldali és liberális tájékoztatási hivatal diadalittas közlése a tárgykörben.

Szóval a szegény szegregáltak mostanában felfrissítették Facebook-profiljaikat. Új fényképek készültek, amelyeken a szegény szegregáltak pózolnak, olyan rajosan, ahogy csak ők tudnak, jó nagy bankókötegeket szorongatva patyolatkezeikben, nézve a fényképezőgép lencséjén keresztül azok szemébe, akiket éveken át kínoztak, és azt üzenik ezzel a nézéssel, hogy »látjátok, parasztok, így kell ezt csinálni! Ti ostobák vagytok és hülyék, tanultok, dolgoztok, körülveszitek magatokat kötelességekkel, felelősséggel, mi pedig vagyunk a szabad és termékeny cigányok (TGM szíves közlése). Mi vagyunk a szabad és termékeny cigányok, és ti megfinanszírozzátok nekünk a szabadságunkat is és a termékenységünket is. Látjátok, itt a nagy lóvé, rohadjatok meg, ennyi lóvét ti soha nem fogtok látni egyben, pedig ott ültetek az iskolában, amíg mi álltunk a falu közepén, a patak hídjánál, és pénzt követeltünk az öregasszonyoktól, ha át akartak menni. Élhetetlenek vagytok, parasztok, és olyan jó barátaitok sincsenek, mint nekünk!«

Nos, hát innen tudjuk, hogy megjött a pénz. Most pedig majd lesz néhány orbitálisan nagy buli a faluvégen, kaja, pia, tánc, jó kis verekedés, és néhány hét múlva majd megint el kell kezdeni töprengeni, vajon miért járjon legközelebb egy jó kis kártérítés. Ezzel pedig csak az a baj, hogy a nagyszerű, többségben lévő cigány emberek emberfeletti igyekezetét és küzdelmét teszi zárójelbe és húzza le a becstelenség klozetjén. Azokét, akik reggelente munkába mennek és a gyerekeiket iskolába küldik. Például a most öngyilkosságot elkövetett Bogdán László egész életművét megbecstelenítik ezek a fényképek, és Cserdi dolgos cigányait. Ez a baj. Viszont ezt úgysem fogjátok fel. Nincs annyi eszetek. Mert nem jártatok iskolába.”