Így fosztogatnak a tüntetők New Yorkban

Újabb felvétel látott napvilágot a fosztogatásokról az Egyesült Államokban.

Az alábbi Twitterre feltöltött amatőr felvételen New York Rochester nevű negyedében láthatjuk a The Villa nevű cipőbolt kifosztását. A tüntetők egy csoportja kiegészülve helyiekkel – különösképpen a helyi fekete lakossággal – a bolt feltörése után annak módszeres kifosztásába kezdtek. A felvételeket szemtanúi lehetünk, ahogy a bolt előtti úton lefagy a forgalom, amint az emberek autóikból kiszállva rohannak be a komplexumba, hogy edzőcipőt lophassannak maguknak is. Még a videó készítője is megállapítja, hogy „ezek őrültek”.