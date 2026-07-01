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egészségablak nngyk háziorvosi rendelő

Semmiképp se induljon el háziorvosához, vagy patikába: munkaszüneti nap lesz

2026. július 01. 06:41

Az állami fogászatokon sem lesz rendelés, ahogyan a védőnői tanácsadók sem dolgoznak július elsején.

2026. július 01. 06:41
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Munkaszüneti nap lesz szerdán az egészségügyi dolgozóknak országszerte, mivel július elsején tartják a Semmelweis-napot. Szerdán így zárva lesznek a háziorvosi, a fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, a gyógyszertárak. Zárva tart a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) nemzetközi oltóközpontja, valamint szünetel a központ anonim AIDS-szűrése és -tanácsadása is.

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A folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók ezen a napon ügyeleti rend szerint végzik az egészségügyi ellátást.

Szerdán a gyógyszerellátást a legtöbb településen kizárólag a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes és/vagy készenlétet adó gyógyszertárak biztosítják. A nyitva tartó, az ügyeletes és készenlétet adó patikák címe, telefonszáma településre, vagy akár vármegyére keresve elérhető az NNGYK honlapján található gyógyszertár-adatbázisban. A nyitva tartó patikák megtalálhatók az EgészségAblak alkalmazásban is.

A háziorvosi rendelők és a gyógyszertárak betegforgalmi bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a szolgálati rendet, elérhetőséget.

A háziorvosi rendelők bejáratánál fel kell tüntetni a legközelebbi felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát. A patikák esetében a legközelebbi folyamatosan nyitva tartó, vagy készenléti, ügyeleti szolgálatot teljesítő közforgalmú gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, valamint az ügyelet, készenlét kezdő és befejező időpontját, továbbá a legközelebbi felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát kell közzétenni.

Mérgezés vagy annak gyanúja esetén a nap 24 órájában díjmentesen hívható az NNGYK Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálata a 06-80/20-11-99-es telefonszámon, ahol a várható tünetekről, az elsősegélyről és az orvosi ellátás szükségességéről adnak felvilágosítást. Ezenkívül egészségügyi kérdésekben szintén 0-24 órában tájékozódhat mindenki a 1812-es zöldszámon hívható Egészségvonalon.

(MTI)

Nyitókép:MTI/Kovács Attila

 

Összesen 8 komment

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Ergit
2026. július 01. 10:32
Ha 20 perccel korábban olvasom ezt el....
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0
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jacksonsmith78
2026. július 01. 09:57
Good reminder—during public holidays, many local services may not be available, so planning ahead really helps. For anyone needing quick property-related information, it’s useful to review records and updates online instead of waiting cherokeecountypropertyappraiser.org can help you check details like parcels, values, and other records in one place. Staying informed like this makes it easier to handle property questions without delays.
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0
1
andrewsmith79
2026. július 01. 08:24
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ittésmost
2026. július 01. 07:56
Uriah Heep - July Morning meghallgatása javasolt, aki nem érzi jól magát (Természetesen akinek kell,ügyelet, sürgősségi van)
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