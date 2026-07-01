Semmiképp se induljon el háziorvosához, vagy patikába: munkaszüneti nap lesz

Munkaszüneti nap lesz szerdán az egészségügyi dolgozóknak országszerte, mivel július elsején tartják a Semmelweis-napot. Szerdán így zárva lesznek a háziorvosi, a fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, a gyógyszertárak. Zárva tart a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) nemzetközi oltóközpontja, valamint szünetel a központ anonim AIDS-szűrése és -tanácsadása is.