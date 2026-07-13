„Sajnálom a Fidesz-szavazókat” – bejelentette Magyar Péter az alaptörvény 17. módosítását (Videó)

Így reagált Orbán Viktor a 17. alaptörvény-módosításra
Fekete szívvel illusztrálta bejegyzését a korábbi miniszterelnök.
„Nem akarok most a földön fekvő áldozaton ugrálni, vagy valami: nem lennék most Fidesz-szavazó” – fogalmazott sajtótájékoztatóján a kormányfő.
„Sajnálom a Fidesz-szavazókat” – fogalmazott Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján, miután a Tisza Párt megszavazta a parlamentben az alkotmány 19. módosítását.
Mint a Mandiner olvasói emlékezhetnek: a sürgős eljárásban tárgyalt előterjesztés egyebek mellett tartalmazza az országgyűlési képviselők 12 éves (vagy 3 ciklusos) időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, az alkotmánybírók esetében 70 éves életkori határ bevezetését, a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását.
A Fidesz frakció részvétele nélkül lezajlott parlamenti szavazást követő sajtótájékoztatóján a miniszterelnök többek között Orbán Viktor Facebook-bejegyzésére is reagált. Mint fogalmazott:
„én tényleg sajnálom a Fidesz-szavazókat Magyarországon, ha vannak még Fidesz-szavazók”. Mint a kormányfő fogalmazott, szerinte azt láthatjuk, hogy „teljesen szétesett az egykori állampárt”.
A kormányfő Gulyás Gergely lemondására is reagálva még arra is kitért, hogy szerinte „innen csak lejjebb van.”
Mint Magyar Péter kifejtette: „nyilván nem az én tisztem Gulyás Gergely szerepét megítélni a Fideszbe, de azt tudom mondani, hogy bárki is lesz ennek a szétesés szélén álló frakciónak, politikai közösségnek a frakcióvezetője, Gulyás Gergelynél csak rosszabb lehet.”
Mint hozzátette:
Egyáltalán nem akarok most a földön fekvő áldozaton ugrálni, vagy valami: nem lennék most Fidesz-szavazó.”
A kormányfő az elmúlt napok közéleti botrányait felidézve ugyanis rámutatott: szerinte „az egykor volt, szebb napokat látott Fidesznek valószínűleg a jelenlegi formájában a végnapjait látjuk”.
Magyar Péter miniszterelnök teljes sajtótájékoztatóját a kormányfő Facebook-oldalán, valamint az alábbi videóban is megtekintheti:
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Fekete szívvel illusztrálta bejegyzését a korábbi miniszterelnök.