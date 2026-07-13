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alaptörvény Magyar Péter Alaptörvény-módosítás

„Sajnálom a Fidesz-szavazókat” – bejelentette Magyar Péter az alaptörvény 17. módosítását (Videó)

2026. július 13. 18:30

„Nem akarok most a földön fekvő áldozaton ugrálni, vagy valami: nem lennék most Fidesz-szavazó” – fogalmazott sajtótájékoztatóján a kormányfő.

2026. július 13. 18:30
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„Sajnálom a Fidesz-szavazókat” – fogalmazott Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján, miután a Tisza Párt megszavazta a parlamentben az alkotmány 19. módosítását.

Mint a Mandiner olvasói emlékezhetnek: a sürgős eljárásban tárgyalt előterjesztés egyebek mellett tartalmazza az országgyűlési képviselők 12 éves (vagy 3 ciklusos) időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, az alkotmánybírók esetében 70 éves életkori határ bevezetését, a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását.

A Fidesz frakció részvétele nélkül lezajlott parlamenti szavazást követő sajtótájékoztatóján a miniszterelnök többek között Orbán Viktor Facebook-bejegyzésére is reagált. Mint fogalmazott: 

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„én tényleg sajnálom a Fidesz-szavazókat Magyarországon, ha vannak még Fidesz-szavazók”. Mint a kormányfő fogalmazott, szerinte azt láthatjuk, hogy „teljesen szétesett az egykori állampárt”.

A kormányfő Gulyás Gergely lemondására is reagálva még arra is kitért, hogy szerinte „innen csak lejjebb van.”

Mint Magyar Péter kifejtette: „nyilván nem az én tisztem Gulyás Gergely szerepét megítélni a Fideszbe, de azt tudom mondani, hogy bárki is lesz ennek a szétesés szélén álló frakciónak, politikai közösségnek a frakcióvezetője, Gulyás Gergelynél csak rosszabb lehet.”

Mint hozzátette: 

Egyáltalán nem akarok most a földön fekvő áldozaton ugrálni, vagy valami: nem lennék most Fidesz-szavazó.”

A kormányfő az elmúlt napok közéleti botrányait felidézve ugyanis rámutatott: szerinte „az egykor volt, szebb napokat látott Fidesznek valószínűleg a jelenlegi formájában a végnapjait látjuk”.

Magyar Péter miniszterelnök teljes sajtótájékoztatóját a kormányfő Facebook-oldalán, valamint az alábbi videóban is megtekintheti:

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Összesen 67 komment

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Sorrend:
Robert69
2026. július 13. 19:00
Ez ám a proletár diktatúra. Állami terrorszervezettel. Mit is mondtak hány milliárdot próbálnak "visszaszerezni" (intézményesen ellopni) ? Miközben a hatóság amit létrehoztak hány milliárdot fog felemészteni? A működésük sikeressége enyhén szólva kétséges. A tervezett korlátlan felhatalmazással bíró szervezet elől a tehetősek már régen kimentették a vagyont. A várható vagyonadó elől pedig már menekülnek a tulajdonosaik, eljött ismét az offshore lovagok kora. A nincstelen milliárdos vállalkozóké. A strómanok és adócsalók világa. DE csupa szeretet lesz. A tisza politikusok meglehet egymást és a pénzt majd imádják, mindenki más meg fizesse meg az árát. Pont mint Ukrajna, feltételezem ha baj lesz, Tiszás Oligarhák elmennek Monacóba szenvedni, mi meg itt maradunk a Xarban. Igen mert mind olyannak látszódnak mint az oligarhák hiszen milliárdosok. Bocsánat feltételezem már ők sem azok hiszen akkor vagyonadót kellene fizetniük, ezért már valószínű régen strómanok nevén van minden.
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0
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olvaso9
2026. július 13. 18:59
A kormányváltás óta a vesztesen ugráltok. Még az állatok sem tesznek ilyet.
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1
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Deplorable
2026. július 13. 18:59
Te csak anyádat sajnáld, hogy egy ilyen szardarabot hozott a világra, te kis NER-parazita patkány!
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2
0
lemez
2026. július 13. 18:57
Mi meg nem lennènk az ö helyében.Zsebdiktátor eus megremdelésre ,nehogy eszébe jusson valakinek nemet mondani az ez eu náci diktatúrájára.
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