„Sajnálom a Fidesz-szavazókat” – bejelentette Magyar Péter az alaptörvény 17. módosítását (Videó)

„én tényleg sajnálom a Fidesz-szavazókat Magyarországon, ha vannak még Fidesz-szavazók”. Mint a kormányfő fogalmazott, szerinte azt láthatjuk, hogy „teljesen szétesett az egykori állampárt”.

A kormányfő Gulyás Gergely lemondására is reagálva még arra is kitért, hogy szerinte „innen csak lejjebb van.”

Mint Magyar Péter kifejtette: „nyilván nem az én tisztem Gulyás Gergely szerepét megítélni a Fideszbe, de azt tudom mondani, hogy bárki is lesz ennek a szétesés szélén álló frakciónak, politikai közösségnek a frakcióvezetője, Gulyás Gergelynél csak rosszabb lehet.”