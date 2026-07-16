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kopp mária skrabski árpád kopp – skrabski - díj Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom közönségszavazás

„Nincs megoldhatatlan helyzet. Segítünk” – elindult a Kopp–Skrabski-díj közönségszavazása

2026. július 16. 19:26

A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány immár tizedik éve keresi és mutatja be azokat a jó embereket, akik sokszor csendben, mégis óriási hatással segítik a körülöttük élőket. Augusztus 20-áig most ön is voksolhat, kik legyenek közülük a kitüntetettek.

2026. július 16. 19:26
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Az alapítvány a jubileumi évben is olyan elhivatott személyeket, házaspárokat és kutatókat állít reflektorfénybe, akik mindennapi munkájukkal értékesebb és emberibb környezetet teremtenek, erősítik a családbarát szemléletet, és támogató közösségeket építenek.

A Kopp–Skrabski-díjat prof. dr. Kopp Mária orvos-pszichológus és férje, Skrabski Árpád szociológus közös tudományos és közéleti munkássága előtt tisztelgésként hozták létre, hiszen a névadók is együtt dolgoztak a magyar társadalom lelkiállapotának feltérképezésén, valamint a családok és közösségek helyzetének javításán.

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Szavazni négy kategóriában lehet:

•    egyéni kategória;

•    házaspár kategória;

•    tudományos kategória – 35 év alatti kutatók;

•    tudományos kategória – 35 év feletti kutatók.

A Kopp–Skrabski-díjra bárki jelölhet olyan magánszemélyt vagy házaspárt, akit tevékenysége alapján méltónak tart az elismerésre. A beérkezett jelölések közül a zsűri választja ki a díj esélyeseit, 

akik közül a nagyközönség szavazással választhatja ki kedvenceit.

A Richter Gedeon Nyrt. támogatta tudományos kategóriákban eltérő a jelölés menete: itt egyetemek és más felsőoktatási intézmények javasolhatják munkatársaikat, az esélyeseket szintén a zsűri választja ki.

A Kopp–Skrabski-díjat eddigi története során olyan példaképek kapták meg, mint mások mellett Pál Feri mentálhigiénés szakember; Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter színészházaspár; Kiss Verus és férje, Csáki Gergő, a Császárvonal alapítói; Galamb Alex pék-cukrász oktató; valamint Suhai „FullAnyuuuuu” Niki, a bántalmazott nők segítője.

A díjra jelöltek inspiráló történetei már olvashatók, a szavazatok – augusztus 20-áig – itt adhatók le.

 

Nyitókép: Kopp–Skrabski-díj Facebook-oldala

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Összesen 3 komment

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Sorrend:
Irgum-burgum
•••
2026. július 16. 20:02 Szerkesztve
Nincs az a díj, ami ellensúlyozhatná a szörnyű hibát, hogy ez a pár világra segítette az ország legbutább emberét, Skrabski Fruzsinát.
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0
3
pisapeter
2026. július 16. 19:56
Én pisapétert jelölöm, meg a szerelmét Tarr nevú ájdiótát.
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4
0
pugacsov-0
2026. július 16. 19:40
Puzsér és Pottyondy exházaspárt lehet jelölni ?
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4
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