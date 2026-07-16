„Nincs megoldhatatlan helyzet. Segítünk” – elindult a Kopp–Skrabski-díj közönségszavazása

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A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány immár tizedik éve keresi és mutatja be azokat a jó embereket, akik sokszor csendben, mégis óriási hatással segítik a körülöttük élőket. Augusztus 20-áig most ön is voksolhat, kik legyenek közülük a kitüntetettek.
Az alapítvány a jubileumi évben is olyan elhivatott személyeket, házaspárokat és kutatókat állít reflektorfénybe, akik mindennapi munkájukkal értékesebb és emberibb környezetet teremtenek, erősítik a családbarát szemléletet, és támogató közösségeket építenek.
A Kopp–Skrabski-díjat prof. dr. Kopp Mária orvos-pszichológus és férje, Skrabski Árpád szociológus közös tudományos és közéleti munkássága előtt tisztelgésként hozták létre, hiszen a névadók is együtt dolgoztak a magyar társadalom lelkiállapotának feltérképezésén, valamint a családok és közösségek helyzetének javításán.
Szavazni négy kategóriában lehet:
• tudományos kategória – 35 év feletti kutatók.
A Kopp–Skrabski-díjra bárki jelölhet olyan magánszemélyt vagy házaspárt, akit tevékenysége alapján méltónak tart az elismerésre. A beérkezett jelölések közül a zsűri választja ki a díj esélyeseit,
akik közül a nagyközönség szavazással választhatja ki kedvenceit.
A Richter Gedeon Nyrt. támogatta tudományos kategóriákban eltérő a jelölés menete: itt egyetemek és más felsőoktatási intézmények javasolhatják munkatársaikat, az esélyeseket szintén a zsűri választja ki.
A Kopp–Skrabski-díjat eddigi története során olyan példaképek kapták meg, mint mások mellett Pál Feri mentálhigiénés szakember; Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter színészházaspár; Kiss Verus és férje, Csáki Gergő, a Császárvonal alapítói; Galamb Alex pék-cukrász oktató; valamint Suhai „FullAnyuuuuu” Niki, a bántalmazott nők segítője.
A díjra jelöltek inspiráló történetei már olvashatók, a szavazatok – augusztus 20-áig – itt adhatók le.
Nyitókép: Kopp–Skrabski-díj Facebook-oldala