„Nincs megoldhatatlan helyzet. Segítünk” – elindult a Kopp–Skrabski-díj közönségszavazása

Az alapítvány a jubileumi évben is olyan elhivatott személyeket, házaspárokat és kutatókat állít reflektorfénybe, akik mindennapi munkájukkal értékesebb és emberibb környezetet teremtenek, erősítik a családbarát szemléletet, és támogató közösségeket építenek.

A Kopp–Skrabski-díjat prof. dr. Kopp Mária orvos-pszichológus és férje, Skrabski Árpád szociológus közös tudományos és közéleti munkássága előtt tisztelgésként hozták létre, hiszen a névadók is együtt dolgoztak a magyar társadalom lelkiállapotának feltérképezésén, valamint a családok és közösségek helyzetének javításán.