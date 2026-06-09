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elszámoltatás Tisza Párt Magyar Péter Fidesz

Úgy tűnik, a fideszesek megússzák ezt az elszámoltatást

2026. június 09. 12:13

Dr. Erőss Pál unokája felmentette a KEHI vezetőjét.

2026. június 09. 12:13
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Megadja Gábor
Megadja Gábor
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„1. Már a köztársasági elnöki posztra is bejelentkezett egy csepűrágó, gondolom az állami ceremóniákat gólyalábakon fogja celebrálni.

2. Dr. Erőss Pál unokája, dr. Mádl Ferenc keresztgyermeke, első avagy Egetrengető doktor y Azvedo felmentette a KEHI vezetőjét, aki vizsgálatot indított a Diákhitel Központ Zrt. túlárazott szerződéseinek ügyében. Valaki segítene, ki volt a vezetője?  Úgy tűnik, a fideszesek megússzák ezt az elszámoltatást.”

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Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 9 komment

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Sorrend:
tapir32
2026. június 09. 12:53
Egyre élesebben rajzolódik ki Magyar Péter fasisztoid diktatúrája. Le Magyar Péterrel! Le a fasizmussal!
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nanemane-0
2026. június 09. 12:49
Bár így lett volna a Fidesz kormányzás alatt is. Mert csak a sajátjait számoltatta el.
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tapir32
2026. június 09. 12:46
Magyar Péter diktatúrán, a szabadságjogok korlátozásán és a jogállam eltörlésén munkálkodik.
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2
0
tapir32
2026. június 09. 12:40
Az európai értékeket az EU-ban és Magyarországon a Fidesz-KDNP képviseli. A balos globalizmus anakronisztikus, fasisztoid, diktatórikus elképzeléseit a Tisza és Magyar Péter erőlteti.
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