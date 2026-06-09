Reagált a Fidesz a KEHI elnökének kirúgására: „Az egyetlen »bűne« az volt, hogy felderítette Magyar Péter zavaros ügyeit a Diákhitel Központ élén”
„Ezzel valójában saját bűnösségét is beismerte a vitatható ügyletekben.”
Dr. Erőss Pál unokája felmentette a KEHI vezetőjét.
„1. Már a köztársasági elnöki posztra is bejelentkezett egy csepűrágó, gondolom az állami ceremóniákat gólyalábakon fogja celebrálni.
2. Dr. Erőss Pál unokája, dr. Mádl Ferenc keresztgyermeke, első avagy Egetrengető doktor y Azvedo felmentette a KEHI vezetőjét, aki vizsgálatot indított a Diákhitel Központ Zrt. túlárazott szerződéseinek ügyében. Valaki segítene, ki volt a vezetője? Úgy tűnik, a fideszesek megússzák ezt az elszámoltatást.”
Ezt is ajánljuk a témában
„Ezzel valójában saját bűnösségét is beismerte a vitatható ügyletekben.”
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala