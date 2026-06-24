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fidesz - kdnp magyarországot magyarország Magyar Péter

Letartóztatásokkal hergeli az embereket a Tisza Párt!

2026. június 24. 13:47

Hangzatos ügyeket találnak ki, megfélemlítik a hivatali dolgozókat!

2026. június 24. 13:47
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Pócs János
Pócs János
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„Letartóztatásokkal hergeli az embereket a Tisza Párt! A kulturális támogatások miatti diktatórikus hadjárat tökéletesen megmutatja, kik is vezetik most valójában Magyarországot!

Magyar Péter ugyanis visszahozta Magyarországra a kommunista diktatúrát. Pontosan úgy, ahogyan azt Rákosi Mátyás csinálta az ötvenes években.

De mi is ez pontosan?

A parlamenti többséggel látszólag teljesen törvényes döntéseket hoznak. 

Kiiktaják jogalkotással a legveszélyesebb ellenfeleiket.

Megtiltják nekik a törvény erejével, hogy visszatérjenek a politikai életbe.

Hangzatos ügyeket találnak ki, megfélemlítik a hivatali dolgozókat!

Ártatlan embereket hurcolnak meg, tartóztatnak le, mert az mindig félelmet kelt.

Az állami szerveket politikai ellenfeleik kiiktatására használják.

A Fidesz-KDNP kiáll a rákosista Tisza Párt által meghurcolt emberekért, nem hagyjuk, hogy a kommunista diktatúra módszereivel elsöpörjék a polgári kormányzás sikereit!”

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 29 komment

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Sorrend:
redl1986
2026. június 24. 15:42
Kit tartóztattak le ártatlanul, te ócskaság? Egyébként, miért nem hívod Czunyinét?
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1
3
ördöngös pepecselés
2026. június 24. 15:12
Pócs ne hergelje a tiszás agyhalottakat a tükrével mert így is sík idegek attól, hogy ahogy telik az idő egyre nyilvánvalóbb hogy PoloskaPöti átverte őket.
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4
0
minarik
2026. június 24. 14:43
Majdmegmondom 2026. június 24. 14:14 Ez most itt a megfélemlítés demokráciája! Akkor lesz bajban, amikor már tényleg dolgozni kell. A hitük mögött az van, hogy a szekér megy tovább, mintha mi sem történt volna. A gazdasági helyzet, állami bevételek maguktól vannak, levegő. Az emberek elkezdik keresni a kiskapukat, ami lehet, megy szürkén, feketén, okosba. Főleg, hogy elveszik tőlük a motivációikat, a kontraszelektált kiválasztottakat meg kiismerik, hülyére veszik. Ami így fog hiányozni, az nem az a nagyságrend, amit a konfiskáló hivataluk egyáltalán képes lenne elszedni.
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4
0
néhai Ch.Pilot
2026. június 24. 14:38
Ez van, egy az egyben. Kommunista hatalomátvétel 2026-ban Magyarországon. 70 évvel a...
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7
1
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