Miért nem indulnak Magyar Péterék az időközi önkormányzati választásokon?
Vajon mi lehet a háttérben?
Hangzatos ügyeket találnak ki, megfélemlítik a hivatali dolgozókat!
„Letartóztatásokkal hergeli az embereket a Tisza Párt! A kulturális támogatások miatti diktatórikus hadjárat tökéletesen megmutatja, kik is vezetik most valójában Magyarországot!
Magyar Péter ugyanis visszahozta Magyarországra a kommunista diktatúrát. Pontosan úgy, ahogyan azt Rákosi Mátyás csinálta az ötvenes években.
De mi is ez pontosan?
A parlamenti többséggel látszólag teljesen törvényes döntéseket hoznak.
Kiiktaják jogalkotással a legveszélyesebb ellenfeleiket.
Megtiltják nekik a törvény erejével, hogy visszatérjenek a politikai életbe.
Hangzatos ügyeket találnak ki, megfélemlítik a hivatali dolgozókat!
Ártatlan embereket hurcolnak meg, tartóztatnak le, mert az mindig félelmet kelt.
Az állami szerveket politikai ellenfeleik kiiktatására használják.
A Fidesz-KDNP kiáll a rákosista Tisza Párt által meghurcolt emberekért, nem hagyjuk, hogy a kommunista diktatúra módszereivel elsöpörjék a polgári kormányzás sikereit!”
Nyitókép: MTI/Purger Tamás