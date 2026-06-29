Csintalan Sándornál kiverte a biztosítékot Magyar Péter húzása: „Kedves nép! El ne menjen már a maradék eszed!”

Márki-Zay Péter beleállt Magyar Péterbe: „Az ellenfelek mesterséges kiiktatása a versenyből tisztességtelen”
Hódmezővásárhely polgármestere az Indexnek adott interjúban arról is beszélt, hogy semmi értelme a polgármesterek ciklusát korlátozni.
A volt országgyűlési képviselő szerint a választójog korlátozásához vezethet a képviselői ciklusok korlátozása.
Csintalan Sándor élesen bírálta Magyar Péter elképzeléseit a képviselők újraválaszthatóságának korlátozásáról. A volt országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy az 1989–1990-es rendszerváltás idején abban bízott, a demokratikus intézmények létrehozása és működtetése elegendő lesz a szabadság és a parlamentáris demokrácia megszilárdításához.
Csintalan szerint ugyanakkor aggasztó, hogy az Orbán-rendszerrel szembeni elégedetlenség nyomán egyre többen támogatnák az országgyűlési képviselők újraválasztásának korlátozását. Úgy véli, ez valójában nem a politikai rendszer megtisztítását szolgálná, hanem a választók döntési lehetőségeit szűkítené, hiszen kizárná a parlamentből azokat a politikusokat, akiket a választópolgárok továbbra is támogatnának.
„Itt most kizárólag a képviselők újraválasztásának korlátozásáról beszélek. Ami nem más mint az én a mi a nép választójogának a korlátozása. Miről szól ez? Azonkívül , hogy Magyar Péter elvesztette a népbe vetett bizalmát??? Meg persze arról, sokaknak ez nagyon népszerű? Viszont arra érdemesek közül sokakat kizár a demokrácia alapintézményéből a parlamentből.”
A korábbi politikus úgy látja, hogy egy ilyen horderejű változtatásról nem lehet érdemi társadalmi és alkotmányos vita nélkül dönteni. Bejegyzésében arra figyelmeztetett, hogy a demokratikus intézmények átalakítása során a választójog és a politikai mozgástér szűkítésének veszélyét sem szabad figyelmen kívül hagyni.
Nem igazságot tesz, hanem a nép, az istenadta nép politikai mozgásterét, választójogát korlátozza, szűkíti a jövőben.
„Kedves nép! El ne menjen már a maradék eszed! Önként és dalolva!!!” – zárja bejegyzését Csintalan.
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Hódmezővásárhely polgármestere az Indexnek adott interjúban arról is beszélt, hogy semmi értelme a polgármesterek ciklusát korlátozni.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert