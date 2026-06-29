Csintalan Sándornál kiverte a biztosítékot Magyar Péter húzása: „Kedves nép! El ne menjen már a maradék eszed!”

Csintalan Sándor élesen bírálta Magyar Péter elképzeléseit a képviselők újraválaszthatóságának korlátozásáról. A volt országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy az 1989–1990-es rendszerváltás idején abban bízott, a demokratikus intézmények létrehozása és működtetése elegendő lesz a szabadság és a parlamentáris demokrácia megszilárdításához.

Csintalan szerint ugyanakkor aggasztó, hogy az Orbán-rendszerrel szembeni elégedetlenség nyomán egyre többen támogatnák az országgyűlési képviselők újraválasztásának korlátozását. Úgy véli, ez valójában nem a politikai rendszer megtisztítását szolgálná, hanem a választók döntési lehetőségeit szűkítené, hiszen kizárná a parlamentből azokat a politikusokat, akiket a választópolgárok továbbra is támogatnának.