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csintalan sándor országgyűlési képviselő Magyar Péter

Csintalan Sándornál kiverte a biztosítékot Magyar Péter húzása: „Kedves nép! El ne menjen már a maradék eszed!”

2026. június 29. 12:07

A volt országgyűlési képviselő szerint a választójog korlátozásához vezethet a képviselői ciklusok korlátozása.

2026. június 29. 12:07
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Csintalan Sándor élesen bírálta Magyar Péter elképzeléseit a képviselők újraválaszthatóságának korlátozásáról. A volt országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy az 1989–1990-es rendszerváltás idején abban bízott, a demokratikus intézmények létrehozása és működtetése elegendő lesz a szabadság és a parlamentáris demokrácia megszilárdításához.

Csintalan szerint ugyanakkor aggasztó, hogy az Orbán-rendszerrel szembeni elégedetlenség nyomán egyre többen támogatnák az országgyűlési képviselők újraválasztásának korlátozását. Úgy véli, ez valójában nem a politikai rendszer megtisztítását szolgálná, hanem a választók döntési lehetőségeit szűkítené, hiszen kizárná a parlamentből azokat a politikusokat, akiket a választópolgárok továbbra is támogatnának.

„Itt most kizárólag a képviselők újraválasztásának korlátozásáról beszélek. Ami nem más mint az én a mi a nép választójogának a korlátozása. Miről szól ez? Azonkívül , hogy Magyar Péter elvesztette a népbe vetett bizalmát??? Meg persze arról, sokaknak ez nagyon népszerű? Viszont arra érdemesek közül sokakat kizár a demokrácia alapintézményéből a parlamentből.”

A korábbi politikus úgy látja, hogy egy ilyen horderejű változtatásról nem lehet érdemi társadalmi és alkotmányos vita nélkül dönteni. Bejegyzésében arra figyelmeztetett, hogy a demokratikus intézmények átalakítása során a választójog és a politikai mozgástér szűkítésének veszélyét sem szabad figyelmen kívül hagyni.

Nem igazságot tesz, hanem a nép, az istenadta nép politikai mozgásterét, választójogát korlátozza, szűkíti a jövőben.

„Kedves nép! El ne menjen már a maradék eszed! Önként és dalolva!!!” – zárja bejegyzését Csintalan.

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Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 60 komment

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states-2
2026. június 29. 14:25
Pszichopéter elmebaja kezd ijesztő lenni a szavazótábora gerincét adó komcsi csürhe számára is.
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Amerigo
2026. június 29. 14:17
Bukfenc wazzeg, te átálltál, vagy mégse? Lassan olyan leszel mint a románok? Egy szőke nő hozzád képest határozott egyéniség!
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logoff-mihaly
2026. június 29. 14:15
Ezredszer: A kezdő kiskurva meg a hamis 100$-s bankó a pénzváltónál.
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survivor
2026. június 29. 14:02
egyszeri Demokrácia= a felelősség áthárítás a (hülye ) népre.
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