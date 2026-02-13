Végképp elege lett Zelenszkijből Szijjártó Péternek: kertelés nélkül jelentette ki, „Ukrajna az ellenségünk”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kijevi magyar nagykövet bekéretésével ismételten bizonyította, hogy Ukrajna az ellenségünk – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy „Kijevben berendelték a nagykövetünket, és számon kérték rajta, hogy hogy merészeli Orbán Viktor Ukrajnát Magyarország ellenségének nevezni, miközben az ukránok napi szinten újabb és újabb lépéseket tesznek, amelyek azt bizonyítják, hogy Ukrajna valójában Magyarország ellensége”.