Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
02. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Zelenszkij Ukrajna orosz-ukrán háború Szijjártó Péter

Végképp elege lett Zelenszkijből Szijjártó Péternek: kertelés nélkül jelentette ki, „Ukrajna az ellenségünk”

2026. február 13. 10:49

Tovább forr a levegő Ukrajna körül.

2026. február 13. 10:49
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kijevi magyar nagykövet bekéretésével ismételten bizonyította, hogy Ukrajna az ellenségünk – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy „Kijevben berendelték a nagykövetünket, és számon kérték rajta, hogy hogy merészeli Orbán Viktor Ukrajnát Magyarország ellenségének nevezni, miközben az ukránok napi szinten újabb és újabb lépéseket tesznek, amelyek azt bizonyítják, hogy Ukrajna valójában Magyarország ellensége”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Tovább a cikkhezchevron

Most éppen Zelenszkij elnök politikai döntése miatt nem engedik újraindítani a kőolajszállítást Magyarország irányába a Barátság kőolajvezetéken. Ezzel is a Tisza Pártnak akarnak segíteni azzal, hogy kockáztatják Magyarország energiaellátásának biztonságát”

– mondta.

„Ez egy abszolút ellenséges lépés Magyarországgal szemben, miközben Ukrajna földgáz- és áramellátásának nagy része Magyarországon keresztül történik meg” – tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Volodimir Zelenszkij tehát politikai okok miatt, a Tisza Pártnak nyújtandó politikai segítség miatt megpróbálja kockáztatni Magyarország energiaellátásának biztonságát, ezzel is beleavatkozva a magyar választási kampányba.

Ezt is ajánljuk a témában

„De mi nem engedjük, hogy Ukrajna veszélyeztesse a magyar emberek és a magyar energiaellátás biztonságát. Minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy Magyarország energiaellátása biztonságban legyen, de az ukránoknak ez a lépése ismételten azt bizonyította, hogy Ukrajna Magyarország ellensége” – összegzett.

(MTI)

Nyitókép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Összesen 49 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
B_kanya
2026. február 13. 12:16
rejszmano, a geczyzsótibácsi "2026. február 13. 12:12 Orbán Viktor 2025-re zúzós rock and rollt ígért, aztán a történelem főutcáján teli rüszttel rúgta tökön saját magát" #megbukottaZorbán #Balmazújváros sohasem rendelkezett stratégiai jelentőséggel.
Válasz erre
1
0
Szerintem
•••
2026. február 13. 12:15 Szerkesztve
"Jakyokushinkaimestere 2026. február 13. 11:49 • Szerkesztve ... a a "szacazat" az igen és,milyen állampolgárságról nyüszügsz itt?Ha nem itt élsz oda ugass ahol szarsz" Na látod, hogy elvennétek a külhoniak szavazati jogát, ami másképp nem megy, mint a magyar állampolgárságuk elvételével. Érdekes, a Londonban mosogatókét meg nem.
Válasz erre
1
0
rejszmano
2026. február 13. 12:12
Orbán Viktor 2025-re zúzós rock and rollt ígért, aztán a történelem főutcáján teli rüszttel rúgta tökön saját magát
Válasz erre
0
1
B_kanya
2026. február 13. 12:11
"Picnic Niki 2026. február 13. 11:22 • Szerkesztve de az ukránok segítése az EU-n belül csak egyedül bennünket visz csődbe. " A pi$$ás valóságban "egyedül" és "csődbe".
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!