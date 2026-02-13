Végképp elege lett Zelenszkijből Szijjártó Péternek: kertelés nélkül jelentette ki, „Ukrajna az ellenségünk”
2026. február 13. 10:49
Tovább forr a levegő Ukrajna körül.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kijevi magyar nagykövet bekéretésével ismételten bizonyította, hogy Ukrajna az ellenségünk – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy „Kijevben berendelték a nagykövetünket, és számon kérték rajta, hogy hogy merészeli Orbán Viktor Ukrajnát Magyarország ellenségének nevezni, miközben az ukránok napi szinten újabb és újabb lépéseket tesznek, amelyek azt bizonyítják, hogy Ukrajna valójában Magyarország ellensége”.
Most éppen Zelenszkij elnök politikai döntése miatt nem engedik újraindítani a kőolajszállítást Magyarország irányába a Barátság kőolajvezetéken. Ezzel is a Tisza Pártnak akarnak segíteni azzal, hogy kockáztatják Magyarország energiaellátásának biztonságát”
– mondta.
„Ez egy abszolút ellenséges lépés Magyarországgal szemben, miközben Ukrajna földgáz- és áramellátásának nagy része Magyarországon keresztül történik meg” – tette hozzá.
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Volodimir Zelenszkij tehát politikai okok miatt, a Tisza Pártnak nyújtandó politikai segítség miatt megpróbálja kockáztatni Magyarország energiaellátásának biztonságát, ezzel is beleavatkozva a magyar választási kampányba.
Kijev, Brüsszel és szövetségeseik egyre kevésbé titkolják, hogy szívesen fogadnák a kormányváltást. Ukrajnában és Kárpátalján közben beköszöntött a földi pokol.
„De mi nem engedjük, hogy Ukrajna veszélyeztesse a magyar emberek és a magyar energiaellátás biztonságát. Minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy Magyarország energiaellátása biztonságban legyen, de az ukránoknak ez a lépése ismételten azt bizonyította, hogy Ukrajna Magyarország ellensége” – összegzett.
