mandiner magyar péter mráz ágoston sámuel fodor gábor mesterterv

Magyar Péter drogos bulija, vaduló Ukrajna, gödi álhírbotrány – itt az új Mesterterv

2026. február 13. 16:50

Robban a kábítószeres botrány, miután Magyar Péter elismerte: egy drogos buliban vett részt. Mi lehet ennek a politikai következménye? Belebukik a Tisza elnöke? Itt a Mesterterv legújabb adása.

2026. február 13. 16:50
null

Újra jelentkezik a Mesterterv, amelyben Kereki Gergő, a Mandiner főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, valamint G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója elemzik a magyar belpolitika legfrissebb fejleményeit.

Nézze meg a Mesterterv teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!

A beszélgetés kiindulópontja egy, a nyilvánosságban megjelent rejtélyes online tartalom volt, amelyre reagálva Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is megszólalt, új kommunikációs helyzetet teremtve a kampányban. Az elemzők nem a bulvárszintű részletekre, hanem a politikai következményekre fókuszáltak: 

mit jelent mindez stratégiai szempontból, hogyan hat a hitelességre, és miként formálja a napirendet?

A műsor második felében a gödi akkumulátorgyár ügye került terítékre, miután egy ellenzéki sajtótermék súlyos állításokat fogalmazott meg. A kormány részéről Szijjártó Péter peres eljárást helyezett kilátásba, ami új szintre emelte a vitát, és jogi pályára terelte a konfliktust. A beszélgetés azt vizsgálta, kampányidőszakban milyen politikai logika mentén jelennek meg hasonló ügyek, és miként alakítják a közbeszédet.

Nemzetközi kitekintésben a Politico által ismertetett, Ukrajna 2027-re tervezett uniós csatlakozásáról szóló forgatókönyv adott újabb témát az elemzéshez. A felvetett terv több ponton érinti Magyarország vétójogát és a hazai politikai mozgásteret, így közvetlen kampánytényezővé válhat. A külpolitikai színtéren eközben párhuzamos diplomáciai mozgások zajlanak: Orbán Viktor Washingtonba készül, míg Magyar Péter a Müncheni Biztonsági Konferencián jelenik meg.

Az adás összképe szerint a választási küzdelem már nem pusztán belpolitikai térben zajlik, hanem egyre erőteljesebb nemzetközi dimenziót kap – és a következő hetekben ez a dinamika tovább gyorsulhat.

 

 

ben2
2026. február 13. 18:27
@blackorion 2026. február 13. 17:06 "Alig várom láthassam, ahogy ezredjére is megbukik a Magyar Péter. " Jaja tudjuk, 2006-ban Gyurcsány is hogy megerősödött az öszödi beszédtől. Azt nem bírtátok felfogni anno Gyurcsánnyal, most meg a Poloska Messiással, hogy ha nem ő bukik, akkor mögötte álló a teljes politikai és értelmiségi garnitúra fejel a betonba. Mindenki. Egy politikus azért szokott megbukni, mert a politikai közössége nem akarja magára húzni a hibáit. Ezért léptette le a Fidesz egy sor élvonalbeli politikusát, ha azok vállalhatatlan ügyekbe keveredtek. És ezért esett atomjaira az MSZP szavazóbázisa, amikor az öszödi beszéd után nem kényszerítették lemondásra Gyurcsányt. Nyilván az ellenzék már nem tud megszabadulni Magyar Pétertől, de ezzel egyben értékközösséget vállal minden szarságával. Amikor elveszti a választást nem csak ő fog ott szorongani a színpadon, mint a 2020-ban Márki-Zay, hanem a teljes ellenzéki tábor ott áll majd mögötte letolt gatyával.
Ekrü123
2026. február 13. 18:25
Grogu 2026. február 13. 18:18 "Bár még semmit sem láttunk, de komolyan kérdezem, ebben mi lesz a botrány?"- Látod ezt még nem tudjuk, de valami nagy disznóság lehet, mert messiásotok úgy befosott a semmitől, hogy inkább bevallotta a drogpartit semhogy más is kiderüljön...
Palatin
2026. február 13. 18:25
Magyar Péter nagyon jól ismeri a fanatikus, rosszra hajló sleppjét. Tudja, hogy azok akkor is változatlanul támogatnák, ha egy olyan videót közölne le magáról, ahol egy ünnepélyesen megterített esküvöi asztal közepén gugolva végzi el a dolgát. Peti müsorainak pontosan ez a lényege, a provokáció. Az értelmesebbek persze aztán szép lassan lepattannak róla, de neki éppen az a kemény mag kell, akikkel majd balhézni lehet, ha nem nyer.
Palatin
2026. február 13. 18:25
*Fárad a Tisza, Féljen a Tisza, Baj rá.... Nézzük, mi mindent lehet a "Tisza párt" betüiböl kirakva megtudni róluk:* SZITA PÁRT - azaz könnyen át lehet látni a disznóságaikon, TÁRS TAPIZ - a Tiszában egymást letapizzák, annyira félnek a lehallgatástól, TAR PÁZSIT - azaz ahol a Tisza párt megjelenik, ott nem nö fü többé, ITT PARÁZS - még gyújtogatnak is, TISZTPÁRA - így hívják rajongói MP büdös leheletét, verejtékét, kigözölgését, Hát igen ez mind igaz rájuk...., egy pöcegödör az egész párt, Magyar Péter pedig a WC-s bácsijuk.
