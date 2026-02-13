Magyar Péter drogos bulija, vaduló Ukrajna, gödi álhírbotrány – itt az új Mesterterv

Donald Trump ismét olyan dolgokat mondott Orbán Viktorról, amire senki sem számított
Az amerikai elnök ismét kiállt a magyar kormányfő mellett.
Robban a kábítószeres botrány, miután Magyar Péter elismerte: egy drogos buliban vett részt. Mi lehet ennek a politikai következménye? Belebukik a Tisza elnöke? Itt a Mesterterv legújabb adása.
Újra jelentkezik a Mesterterv, amelyben Kereki Gergő, a Mandiner főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, valamint G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója elemzik a magyar belpolitika legfrissebb fejleményeit.
A beszélgetés kiindulópontja egy, a nyilvánosságban megjelent rejtélyes online tartalom volt, amelyre reagálva Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is megszólalt, új kommunikációs helyzetet teremtve a kampányban. Az elemzők nem a bulvárszintű részletekre, hanem a politikai következményekre fókuszáltak:
mit jelent mindez stratégiai szempontból, hogyan hat a hitelességre, és miként formálja a napirendet?
A műsor második felében a gödi akkumulátorgyár ügye került terítékre, miután egy ellenzéki sajtótermék súlyos állításokat fogalmazott meg. A kormány részéről Szijjártó Péter peres eljárást helyezett kilátásba, ami új szintre emelte a vitát, és jogi pályára terelte a konfliktust. A beszélgetés azt vizsgálta, kampányidőszakban milyen politikai logika mentén jelennek meg hasonló ügyek, és miként alakítják a közbeszédet.
Nemzetközi kitekintésben a Politico által ismertetett, Ukrajna 2027-re tervezett uniós csatlakozásáról szóló forgatókönyv adott újabb témát az elemzéshez. A felvetett terv több ponton érinti Magyarország vétójogát és a hazai politikai mozgásteret, így közvetlen kampánytényezővé válhat. A külpolitikai színtéren eközben párhuzamos diplomáciai mozgások zajlanak: Orbán Viktor Washingtonba készül, míg Magyar Péter a Müncheni Biztonsági Konferencián jelenik meg.
Az adás összképe szerint a választási küzdelem már nem pusztán belpolitikai térben zajlik, hanem egyre erőteljesebb nemzetközi dimenziót kap – és a következő hetekben ez a dinamika tovább gyorsulhat.