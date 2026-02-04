Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök
Meg lesz a következménye az ukrán elnök kijelentéseinek – mutatott rá az elemző.
Hallom az este arról hazudtál, hogy a ti programotok 140 oldalas lesz és készül.
„Jó reggelt, Peti!
Nem úgy van az, Peti!
A ti programotok 600 oldal és kész van, a korábbi embered, Csercsa Balázs is elmondta.
Konvergenciaprogramnak hívjátok, magyarul megszorítócsomag.
Kifelé, az embereknek hazudsz, átvered őket, de valójában ha a Tisza nyer, jön a Tisza-adó, a vagyonadó, eltörlitek a családtámogatásokat, az édesanyák adómentességét, a 13. és a 14. havi nyugdíjat.
Az egyik nagy programíród Tarr “a választás után mindent lehet” Zoltán, aki közölte, hogy nem mondhatja el az igazságot, mert akkor megbuktok. A másik nagy programíród a főnököd, Manfred Weber, aki világosan elmondta, hogy a Néppártban mindenki ukránpárti, a Tisza is. Szép volt rajtatok az ukrán póló az Európa Parlamentben, Peti! Gondolom, te abban is alszol…
Ezért támogatjátok Ukrajna uniós tagságát, ami - és ezt meg te mondtad el - a kormányprogramotok része, hiszen még szavazást is csináltatok, és a tiszások 58 százaléka ezt támogatja.
Támogatjátok és finanszíroznátok a háborút, “egy pici szuverenitásról” bármikor lemondasz Weber, Brüsszel és Ukrajna javára. A szavazási jegyzőkönyvek nem hazudnak, minden háborúpárti brüsszeli döntést megszavaztatok, von der Leyent megvédtétek, a Ruszin meg elmondta, hogy “berántanátok” mindenkit a háborúba.
Ja, még valami. Micsoda véletlen, hogy a Tisza tele van bankárokkal, multik, nyugati energiacégek vezetőivel! Őket küldte Brüsszel. Ti kit képviseltek, Peti? Jó, nem kell válaszolni, a kérdés költői volt, mindenki látja az igazságot. Eltörölnétek a rezsicsökkentést, elvágnátok az orosz olajat és földgázt, aztán a magyar emberek ezer forintot fizetnének a benzinért, háromszoros árat a rezsiért, de a Shell, ahonnan Kapitány István és Bujdosó Andrea érkezett jól járna, és Orbán Anita korábbi cégei sem panaszkodnának.
Bábfigurák vagytok, Peti. Soha nem tudtok nemet mondani Brüsszelnek. A pénzt elvennétek a magyar emberektől, és odaadnátok Ukrajnának, a bankoknak, a multiknak és az energiacégeknek. Tönkretennétek az országot. De ehhez nekünk is lesz néhány szavunk! Magyarországot tőled és a gazdáidtól meg fogjuk védeni!”
