Hé, szektások! Nem valóságshow sztárt választunk, hanem miniszterelnököt!
2026. február 13. 09:29
Tényleg azért szimpatikus Magyar Péter, mert egy drogos és részeg partit követő kufircolást próbál úgy magyarázni, minden okés, csak Orbán Viktor galád módon kamerákat szerelt fel.
2026. február 13. 09:29
„Tetten ért kamaszok szoktak ilyen szánalmas módon magyarázkodni, mert a pannon Caligula elismeri, hogy a helyszínen bulizott, volt ott kokain, meg sok alkohol, de hát ő semmihez sem nyúlt Evelinen kívül. Mindenki más igen, de őőőőőőő nem! De mielőtt megy a gonosz fideszezés, eszetekbe jut esetleg, hogy nem kéne tényként kezelni, hogy ki hoz ki ilyen felvételt, ami amúgy még ki sem jött? A tiszás csapaton belül elég nagy a feszkó, jobb, ha kicsit körbenéz a zsebmessiás, hogy hány embert sértett vérig eddig.
Tehát a kedves lájkolók, nedves bugyis, párás szemű lihegők gondolkodjanak már el egy picit azon, hogy ez nem valami valóságshow, ez nem egy ócska való világ, ahol Johnny egy bunkó, de olyan vicces is egyben, szavazzuk meg győztesnek. Bármilyen furcsa, azt kell megnézni, hogy ki a legalkalmasabb arra, hogy kormányt alakítson, állja a sarat, értsen a politikához, diplomáciához, képben legyen és értelmes, hozzáértő munkatársai legyenek. Nem kokós-kúrós-részeges éjszakákról kell vitatkozni, kicsit nagyobb a tét, nem?
A saját gyerekei mögé bújó pannon Caligula, gyáva, sunyi és álszent könnycsorgatását ennyire benyaljátok, szektás barátok? Most tényleg azért szimpatikus Magyar Péter, mert egy drogos és részeg partit követő kufircolást próbál úgy magyarázni, minden okés itt, csak Orbán Viktor belezavart és galád módon kamerákat szerelt fel. Vagy mi a fene történik?”
