Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
02. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar péter caligula szekta buli drogos orbán viktor

Hé, szektások! Nem valóságshow sztárt választunk, hanem miniszterelnököt!

2026. február 13. 09:29

Tényleg azért szimpatikus Magyar Péter, mert egy drogos és részeg partit követő kufircolást próbál úgy magyarázni, minden okés, csak Orbán Viktor galád módon kamerákat szerelt fel.

2026. február 13. 09:29
null
Szabó Gergő
Szabó Gergő
Pesti Srácok

„Tetten ért kamaszok szoktak ilyen szánalmas módon magyarázkodni, mert a pannon Caligula elismeri, hogy a helyszínen bulizott, volt ott kokain, meg sok alkohol, de hát ő semmihez sem nyúlt Evelinen kívül. Mindenki más igen, de őőőőőőő nem! De mielőtt megy a gonosz fideszezés, eszetekbe jut esetleg, hogy nem kéne tényként kezelni, hogy ki hoz ki ilyen felvételt, ami amúgy még ki sem jött? A tiszás csapaton belül elég nagy a feszkó, jobb, ha kicsit körbenéz a zsebmessiás, hogy hány embert sértett vérig eddig.

Tehát a kedves lájkolók, nedves bugyis, párás szemű lihegők gondolkodjanak már el egy picit azon, hogy ez nem valami valóságshow, ez nem egy ócska való világ, ahol Johnny egy bunkó, de olyan vicces is egyben, szavazzuk meg győztesnek. Bármilyen furcsa, azt kell megnézni, hogy ki a legalkalmasabb arra, hogy kormányt alakítson, állja a sarat, értsen a politikához, diplomáciához, képben legyen és értelmes, hozzáértő munkatársai legyenek. Nem kokós-kúrós-részeges éjszakákról kell vitatkozni, kicsit nagyobb a tét, nem?

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Tovább a cikkhezchevron

A saját gyerekei mögé bújó pannon Caligula, gyáva, sunyi és álszent könnycsorgatását ennyire benyaljátok, szektás barátok? Most tényleg azért szimpatikus Magyar Péter, mert egy drogos és részeg partit követő kufircolást próbál úgy magyarázni, minden okés itt, csak Orbán Viktor belezavart és galád módon kamerákat szerelt fel. Vagy mi a fene történik?”

Nyitókép: Bálint Szentgallay/AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fityeszkarosult
2026. február 13. 10:00
Tudjuk ha kiskorúval szexelt volna akkor belefért volna a fidesz erkölcsi nívójaba.😂
Válasz erre
0
0
1-2com
2026. február 13. 09:59
Nincs is jelentősége,hogy mi lesz a felvételen. Ez egy végtelen gyenge jellemű fasznak a természetes útja. A csúcson kezdte,mint a megépített homokvár. Csak jött a szél ,és a homokvárra nem egy újabb gyönyörű tornyot fúj,hanem egy homokbuckát. Így járt ez a pszichopata is,de neki a szél a saját undorító jelleme. Belőle nem egy remek miniszterelnök lesz,hanem egy zakkant fasz. Bár lóvéja azért lesz.
Válasz erre
0
0
Szürke Testvérek
2026. február 13. 09:56
Miért csak 3 komment látható a 6-ból?
Válasz erre
0
0
Szürke Testvérek
2026. február 13. 09:54
"Ki kardot fog, kard által vész el" Ráadásul saját, csalódott hívei által.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!