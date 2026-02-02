A hatalom arcai a történelemben és a mindennapokban – itt az új VEKKER

A műsor második felében Tóth Szabi és Muri Enikő érkezik a stúdióba, akik legújabb daluk és klipjük apropóján a verbális és lelki bántalmazásról beszélnek.

Enikő őszintén beszél arról, hogyan válik a közösségi tér ítélőszékké, és milyen ára van annak, ha valakit célkeresztbe állítanak.

Elhangzik, miért veszélyes az, ha a bántás normalizálódik, és mi történik akkor, amikor erről végre beszélni kezdünk.

A múlt és a jelen ugyanarra figyelmeztet: egy közösség ereje azon múlik, felismeri-e a felelősséget – akár határokat, akár embereket kell megvédeni, és képes-e tanulni abból, amit már egyszer végigélt.