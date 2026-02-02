A hatalom arcai a történelemben és a mindennapokban – itt az új VEKKER

Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!
A múlt nem lezárt fejezet, a bántás pedig nem elszigetelt jelenség. A Vekker új adása megmutatja, hogyan térnek vissza ugyanazok a mintázatok hősökben, döntésekben és hétköznapi mondatokban – generációkon át.
A Vekker legújabb adásában Gyürky Enikő és Szabó András Csuti két súlyos témát tesz egymás mellé.
Az első rész vendége Bán János, aki beszél a Hunyadi sikeréről, a történelmi hitelesség határairól és arról, miért tér vissza a történelem újra és újra ugyanazokkal a kérdésekkel.
Szóba kerül Európa, a védelem, a felelősség és az a felismerés, hogy a múlt sokszor pontosabban írja le a jelent, mint hinnénk.
A beszélgetés nem hősmítoszt épít, hanem megmutatja a húsvér embert a legenda mögött.
A műsor második felében Tóth Szabi és Muri Enikő érkezik a stúdióba, akik legújabb daluk és klipjük apropóján a verbális és lelki bántalmazásról beszélnek.
Enikő őszintén beszél arról, hogyan válik a közösségi tér ítélőszékké, és milyen ára van annak, ha valakit célkeresztbe állítanak.
Elhangzik, miért veszélyes az, ha a bántás normalizálódik, és mi történik akkor, amikor erről végre beszélni kezdünk.
A múlt és a jelen ugyanarra figyelmeztet: egy közösség ereje azon múlik, felismeri-e a felelősséget – akár határokat, akár embereket kell megvédeni, és képes-e tanulni abból, amit már egyszer végigélt.