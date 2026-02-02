Ft
mandiner vekker muri enikő bán jános Hunyadi történelem

A hatalom arcai a történelemben és a mindennapokban – itt az új VEKKER

2026. február 02. 07:58

A múlt nem lezárt fejezet, a bántás pedig nem elszigetelt jelenség. A Vekker új adása megmutatja, hogyan térnek vissza ugyanazok a mintázatok hősökben, döntésekben és hétköznapi mondatokban – generációkon át.

2026. február 02. 07:58
null

A Vekker legújabb adásában Gyürky Enikő és Szabó András Csuti két súlyos témát tesz egymás mellé.

Az első rész vendége Bán János, aki beszél a Hunyadi sikeréről, a történelmi hitelesség határairól és arról, miért tér vissza a történelem újra és újra ugyanazokkal a kérdésekkel.

Szóba kerül Európa, a védelem, a felelősség és az a felismerés, hogy a múlt sokszor pontosabban írja le a jelent, mint hinnénk.


A beszélgetés nem hősmítoszt épít, hanem megmutatja a húsvér embert a legenda mögött.

Nézze meg a Vekker teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!

A műsor második felében Tóth Szabi és Muri Enikő érkezik a stúdióba, akik legújabb daluk és klipjük apropóján a verbális és lelki bántalmazásról beszélnek.
Enikő őszintén beszél arról, hogyan válik a közösségi tér ítélőszékké, és milyen ára van annak, ha valakit célkeresztbe állítanak.

Elhangzik, miért veszélyes az, ha a bántás normalizálódik, és mi történik akkor, amikor erről végre beszélni kezdünk.

A múlt és a jelen ugyanarra figyelmeztet: egy közösség ereje azon múlik, felismeri-e a felelősséget – akár határokat, akár embereket kell megvédeni, és képes-e tanulni abból, amit már egyszer végigélt.

 

 

 

