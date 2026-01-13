„Én nem tudom, ki javasolta Magyar Péternek azt az ámokfutást, amit a Fidesz választási szlogenjével művel napok óta (vagy csak ilyen, amikor önkontroll nélkül előtör belőle a valódi énje), de ez már konkrétan a papírgalacsint köpőcsövező hülyegyerek tempója a 3.b. osztályból.

Aminek lehet hogy lelkendezve tapsol az elhanyagolt háziasszonyokból, valamint a Krúbin, Puzséron, Jóvanezígyen szocializálódott fiatalokból álló rajongótábora, meg egy-két önmagából kifordult ellenzéki ismerősöm. De mindenki másban – akinek még nem árasztotta el teljesen az agyát a Tisza – azért csak felmerül a kérdés az elmúlt napok viselkedését látva, hogy ha esetleg ez az ember valaha kormányra kerül, és a nárcisztikus egóját sérelem éri egy országtól, cégtől, intézménytől vagy közszereplőtől, akkor azt ugyanilyen dühödt, pitiáner módon fogja megbosszulni, csak akkor már a teljes államhatalom eszköztárát bevetve?