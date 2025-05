Végre valaki kimondta az igazságot: egy mondattal helyretette a miniszter Ukrajnát

Magyarország stratégiai jelentőséget tulajdonít az együttműködésnek Bulgáriával, enélkül már nem is lenne reális hazánk biztonságos energiaellátása – jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Szófiában.

A tárcavezető a magyar–bolgár gazdasági vegyes bizottságát ülését követően leszögezte, hogy

a magyar kormány stratégiai jelentőséget tulajdonít az együttműködésnek Bulgáriával, enélkül immár nem reális hazánk energiaellátása sem.

Aláhúzta, hogy tengerparttal nem rendelkező államként Magyarország számára kulcsfontosságú, hogy az energiaszállítási útvonalak mentén fekvő országok megbízhatóak legyenek. „Bulgárián keresztül tavaly 7,6 milliárd köbméternyi földgáz érkezett Magyarországra. Ez egy hatalmas rekord” – mutatott rá.

„Köszönjük a kiszámíthatóságot! Azt kell, hogy mondjam, van olyan szomszédos országunk keleti irányban, Ukrajna, amely példát vehetne rólatok”.

És szeretném megköszönni azt is, hogy a kormányotok világossá tette azt, hogy a jövőben is számíthatunk Bulgáriának erre a kiszámítható és megbízható tranzitország-szerepére

– tette hozzá. Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a két kormány között továbbra is egyetértés van azt illetően, hogy a versenyképesség fenntartásához kulcskérdés a folyamatos beruházás az atomenergiába. „Örülünk, hogy ezen a területen magyar technológiát is készen áll Bulgária használni” – fogalmazott.