„Petike, most nyírtad ki saját magad….

MICSODA ŐSZÖDI BESZÉD AZ, AMI ELŐTTE A KOSSUTH RÁDIÓBAN IS ELHANGZIK????

köszönjük a magyar katonák munkáját, akik ha tényleg háború lenne, felkészülten vállalják, hogy megvédenek minket

Zsírtábornok és Poloska, meg innen is látszik, hogy meg a haderőt is leépítené…. nem értetek semmihez hazaárulók….”