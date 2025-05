„Tarr Zoltán, a Tisza delegációvezetője a Bizottság beavatkozását kérte Magyarország ellen a mai európai parlamenti vitában. Tudjuk, hogy mire gondol. Daniel Freund komájuk már körbe is küldte a levelet arról, hogy minden kifizetést függesszenek fel.

Semmi új nincs ebben. Kollár Kinga stratégiája, a Momentum és a DK régóta kitaposott útja ez. Még a külső szponzorok is ugyanazok. Annyi a különbség, hogy most már nem is tagadják.”

***