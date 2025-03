„Magyar Péter rendkívül meggyötörten és idegesen jelent meg ma az Európai Parlamentben. Öt pontban arról, miért lehet ennyire ideges:

1. Az Európai Parlamentben Magyar Péter neve is szerepelt azon az indítványon, amelyben egyebek mellett fegyverküldést követelnek Ukrajnába, és azt is követelik, hogy szigorítsanak a szankciókon. Ez egy nyílt háborúpárti állásfoglalás, ami még a saját tábora számára is ellenszenves.

2. Az eset azonban nem meglepő, hiszen Magyar Péter főnöke, Manfred Weber nyíltan háborúpárti, emellett Ukrajna EU-tagságát is mihamarabb szeretné megvalósítani. Ennek korábban is voltak jelei: a tiszások például már ukrán zászlós pólóban is tapsikoltak Zelenszkij háborúpárti beszédének.

3. A jelek szerint emiatt egyre többen elfordulnak Magyar Pétertől. A belső felméréseikben is csökken a Tisza támogatottsága, Magyar Péter népszerűsége is esik. Egy hozzám eljutott belső mérésükben már 20 százalékponttal előzi őt Orbán Viktor.

4. A népszerűségének csökkenése miatt a közösségi médiában is egyre kevesebb a lájk Magyar Péter tartalmain, ami miatt belsős csoportokban panaszkodik. Erről egy képernyőmentést beteszek kommentbe.

5. Ugyancsak ennek a népszerűcsökkenésnek a jele, amiről egy forrásom szintén küldött fotót — ezt is is beteszem kommentbe —, hogy egyre több tiszás lemondja a részvételét a március 15-i rendezvényükön, ami miatt sorra törlik a szervezett buszjáratokat. Magyar ezért is megy biztosra: a szűk Andrássy útra szervezte a rendezvényt, mert ott pár ezer ember is hatalmas tömegnek tűnik a fotókon.”